《中國要聞》鄭州派錢獎勵接待包機遊、開演唱會等，力促文旅發展

《經濟通通訊社７日專訊》河南鄭州推出獎勵政策促進文旅業發展。鄭州市文化廣電和旅遊

局、鄭州市財政局近日聯合印發《鄭州市加快推進文旅文創高質量發展實施細則（試行）》，主

要從創建國家級、省級文化旅遊品牌，旅行社引客入鄭，文化旅遊新業態發展，演藝產業高質量

發展，非物質文化遺產保護傳承，旅遊產業招大引強，參加國家級、省級賽事活動等８個方面進

行扶持。

其中，對於包機旅遊，組織招徠到鄭州旅遊的境外包機團隊（含港澳台），遊客上座率在

６０％以上且不少於１００人，在鄭州遊覽１個以上收費景區並住宿２晚以上，其中在中心城區

酒店至少住宿１晚，每架次獎勵地接旅行社６萬元（人民幣．下同）；組織招徠國內包機團隊，

同樣條件下每架次獎勵地接旅行社３萬元。

在鄭州舉辦演唱會、小劇場等也有獎勵。其中，對於在鄭州設立且舉辦大型營業性演出活動

的演出經紀機構，以每場招徠市外遊客１﹒５萬人以上，可給予最高２０萬元的一筆過獎勵。對

上座率達到６０％，演出曲藝、音樂等節目的，每場補助１０００元；演出戲劇的，每場補助

１５００元；對弘揚鄭州市傳統文化，演出豫劇、曲劇的，每場補助２０００元。



＊創建國家級或省級旅遊度假區最高獎５００萬＊



另外，對新成功創建國家級、省級旅遊度假區的，分別給予一筆過最高５００萬元、５０萬

元獎勵。對新成功創建國家級、省級旅遊休閒街區的，分別給予一筆過最高１００萬元、５０萬

元獎勵。對新成功創建國家５Ａ、４Ａ、３Ａ級（市轄區）旅遊景區的，分別給予一筆過最高

５００萬元、５０萬元、１０萬元獎勵。對新評定為五星級、四星級旅遊飯店的，分別給予一筆

過最高１００萬元、５０萬元獎勵；對通過評定性覆核的五星級、四星級旅遊飯店，分別給予一

筆過最高１０萬元、６萬元獎勵。（ｓｌ）

