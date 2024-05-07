《打擊貪腐》工銀國際前行政總裁安麗艷涉受賄被開除黨籍移送司法

《經濟通通訊社７日專訊》中紀委國家監委通報，工商銀行（０１３９８）

（滬：６０１３９８）總行投資銀行部原副總經理安麗艷嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉

潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經工行黨委研究，決定給予安麗艷開除

黨籍處分，按規定取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得；由內蒙古包頭市監委將其涉嫌犯罪

問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



＊工作不負責任，造成國有資產巨額損失＊



經查，安麗艷身為國有金融企業黨員領導幹部，喪失理想信念，忘卻初心使命，對組織不忠

誠不老實，處心積慮對抗組織審查；罔顧中央八項規定精神和廉潔紀律要求，長期收受下屬和管

理服務對象禮品禮金，違規接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排，公車私用，將應由本

人支付的費用在單位報銷，借用管理服務對象大額錢款，違規從事營利活動；毫無組織原則，在

幹部選拔、職工錄用中為他人謀取利益並收受財物，不按規定報告個人有關事項；工作不負責任

、疏於管理，造成國有資產巨額損失。權力觀異化，利用職務便利為企業融資謀取利益，並通過

違規投資收受巨額財物。

６３歲的安麗艷在退休兩年後於去年１１月被通報受查。公開資料顯示，安麗艷擁有遼寧大

學國際金融學專業本科學士學位及復旦大學與香港大學合辦的工商管理（國際）碩士學位，在工

商銀行服務超過３０年，先後任職於工商銀行總行部門及境外機構。在離任工行投資銀行部副總

經理後，安麗艷出任工行在港全資子公司工銀國際行政總裁，直至２０２１年９月重回投資銀行

部並退休。



＊上司叢林也被查，據報捲華興資本包凡案＊



安麗艷任職工銀國際時，其上司為董事長叢林。叢林在工行體系工作多年，２０１６年任工

銀國際董事長，２０２０年從工銀國際離職後加入華興資本出任華興證券董事長，２０２２年９

月被帶走調查，據指涉及華興資本創始人包凡一案。

此前曾有外媒報道指，華興資本曾獲得工銀國際授信２億美元，而曾任工銀國際貸款部門負

責人的叢林於２０２０年轉任華興資本總裁，當局懷疑華興資本與叢林存在利益交換關係，但有

關消息一直未獲證實。（ｓｌ）

