《中國要聞》深圳水貝市場金價跳水，商戶稱五一生意跌近五成

《經濟通通訊社７日專訊》此前狂飆的金價近期持續下行，內地五一假期期間，倫敦黃金現

貨價格一度回落至每盎司２３００美元以下，創４月５日以來新低。受國際金價回落影響，終端

黃金價格和銷售也明顯下跌。內地最大黃金珠寶交易集散地深圳水貝國際珠寶交易中心（下稱「

水貝市場」），５月６日的黃金價格下跌至每克５４６元（人民幣．下同），較最高時的每克

５８０元下跌近６％。官媒《央視財經》引述水貝市場商戶稱，最近到水貝散客、代購、批發商

都減少，「搶金」熱度減退十分明顯；還有商戶直言，今年五一是近幾年生意最淡的一年。

報道引述一名水貝市場商戶表示，今年五一銷售比去年同期下跌４０％至５０％，並指去年

同期為婚慶買金的客人很多，所買的克重相對較大，「現在金價那麼高，克重就以輕的、年輕時

尚的款式為主了」。報道又引述來自吉林的批發商稱，五一期間店舖的黃金銷量不理想，這次來

補貨是想挑選一些新穎款式吸引顧客。該批發商指出，以前拿貨都拿十幾公斤，款式也不會仔細

挑選，但現在買一兩公斤都會很謹慎，每個款式都會仔細對比、考慮工費等。

不過，報道提到，隨著母親節臨近，與母親節相關的黃金產品受到青睞，例如母親節金鈔及

小玫瑰花擺件，商戶預計銷量會上漲３０％至５０％。（ｓｌ）

