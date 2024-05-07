《中國要聞》部分高鐵票價已高於機票，學者籲加價前徵詢公眾意見

《經濟通通訊社７日專訊》內地４條高鐵線今年６月１５日起加票價，包括京廣高鐵武廣段

、滬昆高鐵滬杭段、滬昆高鐵杭長段、杭深鐵路杭甬段上運行的時速３００公里及以上動車組列

車，加幅最高接近２０％，是近年高鐵票價加幅最高的一次。高鐵加價引起輿論熱議，有內媒指

出，目前部分線路的高鐵票價已經高於平日機票最低價格。有學者就認為，雖然不少旅客基於高

鐵的便捷和準時而不太會去比較價格，出行時首選高鐵，但高鐵漲價事關大眾民生，加價前其實

應該公開徵求意見。

內媒《紅星新聞》查詢中國鐵路購票網站１２３０６，發現今日（７日）上午從武漢至廣州

的二等座高鐵票最低價格為４６３﹒５元（人民幣．下同），而同日武漢天河機場至廣州白雲機

場的機票最低票價為３００元出頭，未來７天最低機票價格甚至低於２００元。此外，目前從杭

州東往長沙南的高鐵二等座票價為４０５元，未來７天日從杭州蕭山機場至長沙黃花機場的航班

，最低票價低於３００元。



＊學者倡高鐵實行階梯化票價＊



報道引述中國價格協會副會長、中國人民大學公共管理學院公共財政與公共政策研究所教授

許光建指出，高鐵票價前幾年已經放開，由高鐵運營企業自主定價，此番調價屬於企業自主決策

的範圍，而且調價的幾條高鐵線路比較繁忙，存在一定的供求壓力，因此運營企業希望通過價格

機制引導供需。

不過，他同時指出，相對民航，高鐵票價浮動有限，且價格變化周期和頻率沒有民航那麼貼

近市場，這方面可以進一步研究改進。此外，為滿足中低收入者的出行，鐵路部門還需適當保留

普快等低價票車，並讓高鐵按照中間經停站多少、運行快慢，實行階梯化票價。高鐵票價漲跌雖

然是公司行為，沒有規定必須召開聽證會，但由於事關大眾民生，調價前建議公開徵求意見，進

行公示。

北京交通大學中國交通運輸經濟研究中心副主任李紅昌也認為，靈活的票制票價應建立在市

場有競爭、乘客有多種選擇的基礎上，只有引入競爭機制，才能確保調價過程不是簡單的壟斷勢

力影響和利潤攫取的過程。對於壟斷企業，提價必須受到政府監管。國鐵集團作為國有企業，也

應有其社會公益擔當。（ｓｌ）

