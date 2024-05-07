《中國房產》河南濮陽購房補貼７年仍未下發，政府稱要等資金到位

《經濟通通訊社７日專訊》內地再有城市被揭遲遲未發放購房補貼，而且此次業主等待的時

間更長。據《人民網》領導留言板信息，有網民在４月１６日留言稱，２０１７年在河南濮陽縣

買房，當時符合國家首套房補貼政策，但到補貼款目前仍未獲發放。

濮陽縣委縣政府督查局於４月２８日回覆留言稱，所反映的問題屬實並已聯絡上事主，又指

購房補貼是按申請人辦理核准的時間先後順序分批依次發放，截至目前共發放四批，累計

６４４５﹒９５餘萬元（人民幣．下同），涉及３２６４戶，經縣政府研究，計劃列支專項資金

，用於發放購房補貼，直至發放完畢。

內媒《澎湃新聞》則以購房者身份致電濮陽縣住房和城鄉建設局，該局工作人員表示，目前

購房補貼已經發放至２０１７年２月至３月左右的批次，具體的要等財政資金到位。

《澎湃新聞》上月曾報道，河南商丘、新鄭，以及山東淄博等地都有業主在《人民網》領導

留言板留言，反映購房補貼等待多時仍未發放，而大部分業主都是等了一年左右。當中部分城市

的相關部門回應稱，正籌集資金或等待撥款到位。



＊機構認為補貼遲遲未兌現將影響民眾購房決定＊



濮陽縣購房補貼政策自２０１５年６月起至２０１８年１月１１日止，對在市城區購買首套

住房的團購戶每平方米補貼１５０元；對農民進城所購新建商品住房每平方米補貼１５０元，對

第二套改善性住房每平方米補貼１００元，對購買二手房的每平方米補貼２００元。當時許多三

四線城市為去庫存都有推出類似政策。此後在２０２２年和２０２３年，濮陽縣又再推出購房補

貼政策，促進商品房銷售。

購房補貼遲遲未能兌現，民眾或許不再相信相關促銷政策。《路透》早前報道同類事件時引

述龍州經訊（Ｇａｖｅｋａｌ Ｄｒａｇｏｎｏｍｉｃｓ）中國研究部副主任

Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｂｅｄｄｏｒ，這會引起一種風險－－家庭會開始認為地方政府資金

緊張，無法兌現補貼承諾，「這肯定會影響民眾的購屋決定」。研究機構榮鼎諮詢合夥人

Ｌｏｇａｎ Ｗｒｉｇｈｔ表示，在中國房地產市場低迷中，被低估的一點是，真正的影響落在

了地方政府身上。（ｓｌ）

