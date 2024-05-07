【大國博弈】中法發布ＡＩ和全球治理聯合聲明，籲挖潛力降風險

《經濟通通訊社７日專訊》中國國家主席習近平訪問法國期間，兩國發布關於人工智能

（ＡＩ）和全球治理的聯合聲明。中法兩國一致認為促進人工智能的開發與安全，並為此推動適

當的國際治理至關重要；堅持「智能向善（ＡＩ ｆｏｒ ｇｏｏｄ）」的宗旨，通過全面和包

容性的對話，挖掘人工智能的潛力，降低其風險。

聯合聲明指，為了充分利用人工智能帶來的機遇，中法兩國致力於深化關於人工智能國際治

理模式的討論。這一治理既應顧及技術不斷快速發展所需的靈活性，同時應對個人數據、人工智

能用戶的權利以及作品被人工智能使用的用戶的權利提供必要保護。

聯合聲明又指，人工智能的機遇、風險和挑戰本質上是全球性的，在技術迅速發展的背景下

，為確保國際安全與穩定以及尊重主權和基本權利，加強國際合作具有重要意義。



＊中國將參加明年的ＡＩ峰會及籌備工作＊



聯合聲明並稱，人工智能必須為公共利益服務。中法雙方都意識到，為了實現可持續發展目

標，必須積極開發人工智能，用途應包括可持續發展、氣候和生物多樣性保護、農業生產、教育

和全民健康。

此外，聯合聲明指出，中國願參加法國將於２０２５年舉辦的人工智能峰會及其籌備工作。

中國邀請法國參與將於２０２４年舉辦的世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議。中

法兩國一致同意，應助力各國特別是發展中國家加強網絡能力，以應對包括與人工智能發展相關

的各類網絡威脅。（ｓｌ）

