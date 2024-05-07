  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

07/05/2024 14:44

【大國博弈】中法發布ＡＩ和全球治理聯合聲明，籲挖潛力降風險

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國國家主席習近平訪問法國期間，兩國發布關於人工智能
（ＡＩ）和全球治理的聯合聲明。中法兩國一致認為促進人工智能的開發與安全，並為此推動適
當的國際治理至關重要；堅持「智能向善（ＡＩ　ｆｏｒ　ｇｏｏｄ）」的宗旨，通過全面和包
容性的對話，挖掘人工智能的潛力，降低其風險。
　　聯合聲明指，為了充分利用人工智能帶來的機遇，中法兩國致力於深化關於人工智能國際治
理模式的討論。這一治理既應顧及技術不斷快速發展所需的靈活性，同時應對個人數據、人工智
能用戶的權利以及作品被人工智能使用的用戶的權利提供必要保護。
　　聯合聲明又指，人工智能的機遇、風險和挑戰本質上是全球性的，在技術迅速發展的背景下
，為確保國際安全與穩定以及尊重主權和基本權利，加強國際合作具有重要意義。
　
＊中國將參加明年的ＡＩ峰會及籌備工作＊
　
　　聯合聲明並稱，人工智能必須為公共利益服務。中法雙方都意識到，為了實現可持續發展目
標，必須積極開發人工智能，用途應包括可持續發展、氣候和生物多樣性保護、農業生產、教育
和全民健康。
　　此外，聯合聲明指出，中國願參加法國將於２０２５年舉辦的人工智能峰會及其籌備工作。
中國邀請法國參與將於２０２４年舉辦的世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議。中
法兩國一致同意，應助力各國特別是發展中國家加強網絡能力，以應對包括與人工智能發展相關
的各類網絡威脅。（ｓｌ）

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金