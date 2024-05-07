【大國博弈】中法願加強農業合作，共同提升葡萄與葡萄酒產業水平

《經濟通通訊社７日專訊》中國國家主席習近平訪問法國期間，中法還發布了關於農業交流

與合作的聯合聲明。中法兩國除了支持加深雙方在農業領域的合作，以及願意持續加強農業食品

合作、繼續挖掘在鄉村發展建設領域合作潛力等之外，還歡迎通過簽署關於葡萄種植和葡萄酒釀

造產業合作的行政協議和續簽關於地理標誌合作議定書加強合作。

聯合聲明表示，中法兩國在葡萄種植和葡萄酒釀造領域聯繫的加深，還體現在法國對中國在

２０２４年加入國際葡萄與葡萄酒組織（ＯＩＶ）的支持上，法方讚賞中方在提升葡萄與葡萄酒

產業發展方面所做出的努力，以及中方在２０２４年、即ＯＩＶ成立１００周年，推動加入

ＯＩＶ的致力，法方願持續關注中國葡萄與葡萄酒產業發展，共同提升葡萄與葡萄酒產業發展水

平。同樣，雙方樂見馬孔和哲維瑞－香貝丹地理標誌產區名稱於２０２４年５月獲得中國法律法

規認定。雙方將開展聯合工作，爭取在２０２５年為其他勃艮第葡萄酒完成在華地理標誌註冊。



＊將探討徹底解除牛肉禁運，繼續就脫水苜蓿市場准入對話＊



聯合聲明又指，雙方同意在農作物、畜禽、果蔬、現代農業裝備應用、智慧農業、適應氣候

變化、生物多樣性、土壤健康和糧食減損等共同關心的領域探索加強科技合作的方式。同時，雙

方願繼續挖掘在鄉村發展建設領域合作潛力，尤其是圍繞青年農業人才、農業經營業態等方面加

強交流；繼續積極探討在確保安全基礎上，徹底解除對無牛海綿狀腦病牛肉產品的禁運。兩國還

將繼續就脫水苜蓿（牛羊飼料）市場准入開展對話。雙邊合作並將擴展到獸醫領域和進口食品的

衛生監管。

此外，法方表示讚賞中方於２０２３年４月提出的「從法國農場到中國餐桌」全鏈條快速協

同機制，並對由高致病性禽流感區域化合作協議為禽類產品市場准入和安全提供保障、擴大輸華

豬肉產品清單至豬內髒以及簽署豬源性蛋白飼料議定書表示歡迎。（ｓｌ）

