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AH股新聞

07/05/2024 16:21

同程旅行所售香港迪士尼門票被「盜用」，據報最少幾十人中招

　　《經濟通通訊社７日專訊》同程旅行（００７８０）Ａｐｐ上疑有商家把香港迪士尼樂園的
門票「一票多賣」，不少內地遊客中招。新浪黑貓投訴報道指，內地遊客姚女士近期花１９１８
元（人民幣．下同）在同程旅行Ａｐｐ上購買了３張兒童２日門票，未料五一假期去到樂團門口
，被告知無法入園，因為「３張票都被使用過」。姚女士立即聯絡售票平台，對方表示有不法分
子盜票，最多只能賠償３０元，相關產品亦已經下架。及後姚女士還發現，在投訴平台和社交媒
體上，遇到相同情況的更至少有幾十人。
　
＊售票公司曾被北京當局點名投訴多，港迪稱同程並非官方售票渠道＊
　
　　內媒《南方都市報》曾在４月中報道指，不少消費者反映在同程旅行平台購買香港迪士尼樂
園門票後，欲在平台退票甚至去到樂園門口檢票時，竟顯示門票已被使用，無法用票或退款。同
程方面表示只能查到正常使用軌跡，無法追溯是誰使用，建議用戶報警，平台會全力配合警方調
查。
　　報道指出，同程旅行Ａｐｐ上的香港迪士尼樂園門票購票頁面顯示，如要辦理改期等手續，
需要前往「香港迪士尼樂園官方小程序」。不過，該小程序帳號主體公司是北京京唐國際旅行社
有限公司，該公司去年因投訴量大而被北京市文旅局點名。
　　報道還引述香港迪士尼樂園客服表示，香港迪士尼樂園官方網站只有一個，即
ｈｏｎｇｋｏｎｇｄｉｓｎｅｙｌａｎｄ﹒ｃｏｍ，此外還有一個手機官方Ａｐｐ「香港迪士尼
樂園」，消費者可以在該Ａｐｐ更改預約日期，而微信小程序「香港迪士尼樂園」並非官方渠道
。客服還提到，由於消費者是通過香港迪士尼官網以外的平台購票，樂園方面可能無法處理，建
議發現門票被他人盜用或使用後先報警，由警方調查處理，同時聯繫平台方，因為後續需要平台
將消費者資料反饋給香港迪士尼，以配合警方調查。（ｓｌ）

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