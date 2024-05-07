《中國要聞》發改委與空中巴士簽諒解備忘錄，深化航空領域合作

《經濟通通訊社７日專訊》中國國家主席習近平對法國進行國事訪問期間，國家發改委與空
中客車公司（Ａｉｒｂｕｓ，空中巴士）簽訂關於深化航空領域合作的諒解備忘錄。
此前《路透》引述消息人士指，在習近平訪問法國之前，空中客車已與中國就一份潛在的飛
機大單進行談判。去年４月，在法國總統馬克龍對中國進行國事訪問期間，空客同意在中國建設
第二條裝配線，將其在中國的產能提高一倍，強化進入這個全球第二大航空市場的渠道。
（ｓｌ）
全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案，情緒病最終如何走出低谷？► 即睇
07/05/2024 16:21
《經濟通通訊社７日專訊》中國國家主席習近平對法國進行國事訪問期間，國家發改委與空
中客車公司（Ａｉｒｂｕｓ，空中巴士）簽訂關於深化航空領域合作的諒解備忘錄。
此前《路透》引述消息人士指，在習近平訪問法國之前，空中客車已與中國就一份潛在的飛
機大單進行談判。去年４月，在法國總統馬克龍對中國進行國事訪問期間，空客同意在中國建設
第二條裝配線，將其在中國的產能提高一倍，強化進入這個全球第二大航空市場的渠道。
（ｓｌ）
全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案，情緒病最終如何走出低谷？► 即睇
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰