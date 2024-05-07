《中國要聞》發改委與空中巴士簽諒解備忘錄，深化航空領域合作

《經濟通通訊社７日專訊》中國國家主席習近平對法國進行國事訪問期間，國家發改委與空

中客車公司（Ａｉｒｂｕｓ，空中巴士）簽訂關於深化航空領域合作的諒解備忘錄。

此前《路透》引述消息人士指，在習近平訪問法國之前，空中客車已與中國就一份潛在的飛

機大單進行談判。去年４月，在法國總統馬克龍對中國進行國事訪問期間，空客同意在中國建設

第二條裝配線，將其在中國的產能提高一倍，強化進入這個全球第二大航空市場的渠道。

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