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AH股新聞

07/05/2024 18:04

《中國要聞》雲南鎮雄縣一醫院發生斬人案，造成２死２１傷

　　《經濟通通訊社７日專訊》雲南昭通市鎮雄縣公安局通報，鎮雄縣城南醫院今日上午１１時
３７分左右發生一宗持刀行兇案件，造成２人死亡２１人受傷，疑犯為鎮雄縣潑機鎮一名男村民
。傷者目前在醫院接受治療，案件正在抓緊偵辦中。
　　據《新京報》引述鎮雄縣官方消息指出，疑犯行兇後逃至一個城郊結合部的工地上，工地周
邊有修理廠和廢棄房屋，地形較為複雜，周邊沒有監控，警方正在追捕疑犯。報道提到，傷者包
括兒童。（ｓｌ）

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