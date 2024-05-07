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AH股新聞

07/05/2024 07:53

《國企紅籌》安徽皖通（００９９５）副總經理凌浪辭職

　　《經濟通通訊社７日專訊》安徽皖通高速公路（００９９５）（滬：６０００１２）公布，
近日收到副總經理凌浪書面辭職申請。因工作變動關係，他申請辭去副總經理職務。辭職報告自
送達董事會時生效。辭職後，他不再擔任該集團任何職務。
　　該集團指，凌浪已確認與董事會在各方面並無分歧，且並無有關辭任的其他事宜須股東或香
港聯合交易所垂注。（ｗｈ）

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