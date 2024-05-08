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AH股新聞

08/05/2024 09:58

《駐京專電》海關總署：即日起允許法國豬源性蛋白飼料進口

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》海關總署宣布，即日起，允許符合相關要求
的法國豬源性蛋白飼料進口。
　　法國作為全球主要的農業國家，其豬源性蛋白飼料的質量及價格均具有競爭力。市場預期，
此舉將有助於平抑國內蛋白飼料價格，對養殖業成本控制具有正面效應。

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