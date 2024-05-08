《國企紅籌》廣汽（０２２３８）４月汽車銷量按年下降２４﹒８％

《經濟通通訊社８日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）２０２４年４月
汽車產量為約１４﹒６萬輛，按年下降１７﹒３９％，本年累計產量為約５４﹒９萬輛，按年下
降２５﹒８９％。
集團２０２４年４月汽車銷量為約１３﹒３萬輛，按年下降２４﹒７８％，本年累計銷量為
約５４﹒３萬輛，按年下降２４﹒２８％。（ｂｎ）
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08/05/2024 18:26
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汽車產量為約１４﹒６萬輛，按年下降１７﹒３９％，本年累計產量為約５４﹒９萬輛，按年下
降２５﹒８９％。
集團２０２４年４月汽車銷量為約１３﹒３萬輛，按年下降２４﹒７８％，本年累計銷量為
約５４﹒３萬輛，按年下降２４﹒２８％。（ｂｎ）
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