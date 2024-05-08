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AH股新聞

08/05/2024 17:55

招商銀行（０３９６８）：王雲桂辭去副行長職務

　　《經濟通通訊社８日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，董事會收
到王雲桂的辭
任函。王雲桂因到齡退休原因，向公司董事會提請辭去副行長職務。王雲桂的辭任自今日起生效

　　王雲桂確認與公司董事會無不同意見，也無與其辭任有關的其他事項需要提請公司股東及債
權人注意。（ｂｎ）

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