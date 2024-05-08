招商銀行（０３９６８）：王雲桂辭去副行長職務

《經濟通通訊社８日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，董事會收

到王雲桂的辭

任函。王雲桂因到齡退休原因，向公司董事會提請辭去副行長職務。王雲桂的辭任自今日起生效

。

王雲桂確認與公司董事會無不同意見，也無與其辭任有關的其他事項需要提請公司股東及債

權人注意。（ｂｎ）

