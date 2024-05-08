《神州頭條》財經報章頭版摘要：境內企業境外轉板上市應履行備案

《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平在塞爾維亞媒體發表署名文章

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５月７日，在赴貝爾格萊德對塞爾維亞進行國事訪問之際，國家主席習近平在塞爾維亞《政治報

》發表題為《讓鐵桿友誼之光照亮中塞合作之路》的署名文章。文章指，中國尊重和支持塞爾維

亞人民自己選擇的發展道路，支持塞爾維亞維護國家主權和領土完整的努力，反對任何勢力干涉

塞爾維亞內政。



中證監明確企業在境外轉板上市前應履行備案程序

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中證監昨日發布《監管規則適用指引－－境外發行上市類第７號：關於境內企業由境外場外市場

轉至境外證券交易所實現境外發行上市的監管要求》並表示，近期某在境外場外市場掛牌的境內

企業向境外監管機構提交了轉至境外證券交易所上市的申請，在未履行境外首次公開發行上市備

案程序的情況下，完成境外上市。上述行為違反了《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法

》相關規定。



降準降息有空間，助力營造良好貨幣金融環境

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市場近期對降準降息的討論日漸升溫。專家表示，在政府債券發行進度加快和超長期特別國債將

發行的背景下，降準可更好地提供中長期流動性，擇機降息可進一步降低實體經濟融資成本，助

力營造良好的貨幣金融環境。





《上海證券報》



新「國九條」發布以來券商收５９張罰單

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自新「國九條」發布以來，監管對中介機構處罰力度進一步加大。截至５月７日，監管部門已累

計向券商下發５９張罰單，涉及２１家券商。



境內企業境外轉板上市應履行備案程序

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中證監７日發布《監管規則適用指引－－境外發行上市類第７號：關於境內企業由境外場外市場

轉至境外證券交易所實現境外發行上市的監管要求》。其中強調，境內企業轉至境外證券交易所

上市應當按照境外首次公開發行上市相關要求，在境外提交轉板上市申請文件後３個工作日內向

中證監備案。



「產能過剩論」掩蓋了哪些真相

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剛剛過去的「五一」假期，新能源車銷售呈現火熱態勢，各大新能源車企最新披露的４月銷量也

是大幅增長，遠超市場預期。但與此同時，大洋彼岸卻是「中國產能過剩論」甚囂塵上，矛頭直

指中國新能源產業。





《證券時報》



優化國債期限結構，財政金融協力空間廣闊

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自中央金融工作會議提出「充實貨幣政策工具箱」以來，人民銀行已多次釋放將在二級市場開展

國債買賣操作的信號，財政部亦明確將在中觀機制上支持央行國債操作。這對財政與貨幣金融政

策的協調配合力度提出更高要求。



電影「映後撤檔」怎能成為常態？

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電影上映後突然撤檔的案例又多了一個。５月５日，楊冪主演的喜劇電影《沒有一頓火鍋解決不

了的事》宣布撤檔，這部影片上映４日，票房僅５３００多萬元人民幣。



４月物流業景氣指數進一步回升

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中國物流與採購聯合會昨日公布，４月中國物流業景氣指數為５２﹒４％，較３月回升０﹒９個

百分點，在３月重回擴張區間後進一步回升。其中，業務總量指數、新訂單指數、設備利用率指

數、固定資產投資完成額指數和業務活動預期指數連續回升，企業經營效益基本穩定。（ｌｃ）

