《鍾之日記》中資股熱度降，大摩狠潑冷水

《鍾之日記》５月８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



港股昨日觸及１８６３８今年新高後開始回吐，今早再有跌勢，但跌幅維持約１００點左右

。午後恒指跌幅雖只略為擴大至約１５０點，但多個日前借大市升勢炒上的板塊出現急劇回吐，

ＡＩ、內房及內險等板塊都為主要拋售對象。總結全日大市，恒生指數午後沽壓加大，全日收報

１８３１３，跌１６５點或跌０﹒９％，主板成交近１２８７億元。

十連升之後，港股是否還有走高機會？摩根士丹利發表報告，中國的消費和房地產市場的回

暖可能需要更多時間，意味通縮和企業盈利方面的壓力將持續，預計近期中資股的漲勢將減弱，

不宜在指數層面追漲，建議關注個股和主題投資機會。



＊Ａ股成交按日減千億＊



滬深股市連日刷高位後今早低開，盤中跌幅逐漸擴大，滬綜指收市跌０﹒６１％，結束兩連

升，報３１２８﹒４８點，多個科技板塊跌幅顯著，拖累深成指全日收挫１﹒３５％，創業板指

跌１﹒４５％。

值得留意的是市場熱度快速轉冷，兩市全日成交回到８６４４億元人民幣，按日減少超過

１０００億元人民幣或１０﹒８％，是４月２５日以來新低，陸股通錄得淨流出超過４０億元人

民幣。



＊內房股顯著回吐，房市政策轉風向仍欠細節＊



內房股今日集體急跌，世茂集團（００８１３）瀉１３﹒５％，雅居樂（０３３８３）跌

１３﹒３％，融創中國（０１９１８）跌８﹒４％，龍湖（００９６０）挫７﹒６％，萬科企業

（０２２０２）跌６﹒９％，綠城（０３９００）跌６﹒８％，中國金茂（００８１７）跌

５﹒８％，新城發展（０１０３０）走低５﹒６％，潤地（０１１０９）挫５﹒２％。

中共中央政治局會議表示將研究消化存量房產的政策措施，與以往主張建設更多保障性住房

有所不同，被認為是中央政府開始著手處理房產庫存過多問題的訊號。在訊號釋出後內房股曾遇

一波升浪，但冷靜過後，多家大行均提示內地房地產市場下行趨勢尚未結束，這也是為甚麼各地

仍然在出台政策為房市限購鬆綁的原因。

中國究竟會使出甚麼招數處置存量房產問題，因當局並未給出更多細節，各行分析師意見不

一，有人認為政府可能會通過國有平台等方式介入並收購未售出房屋，也有人認為中國將允許更

多地方政府直接從市場上購買住房用於保障性住房，也有人認為中國希望僅通過「以舊換新」的

方式為房市煥發新機。但無論是何種方法也好，如果貨幣當局不肯放閘，為政府或民間消化存量

房產提供資金支持，效果將依然很有限。



＊大行紛看好，小米乘勢上＊



小米集團（０１８１０）據報將在第三季推出兩款摺疊屏手機。大摺疊屏機型或為小米

ＭＩＸ Ｆｏｌｄ ４，是目前小米ＭＩＸ Ｆｏｌｄ ３的升級款，另一款為小米旗下首款豎

向摺疊產品－－ＭＩＸ Ｆｌｉｐ。另外，內媒爆料小米１５發行時間暫定在１０月中，為全球

首款驍龍８ Ｇｅｎ４小尺寸旗艦安卓手機。

中金公司和瑞銀紛紛對小米手機的一季度出貨量增長表示樂觀，並對其汽車業務前景持積極

態度。中金研報引述Ｃａｎａｌｙｓ數據指，小米一季度全球智能機出貨量同比增長３３％，達

４０７０萬台，市場份額提升至１４％，位列全球第三。中金預測首季小米手機業務收入同比增

３０﹒３％至４５６億元（人民幣．下同）。而瑞銀預測小米首季收入將同比增長２５％至

７４４億元，淨利潤同比增長５１％至４９億元。

花旗分析師也看好小米股價將會受到一季度業績的支持，Ｍｉｘ Ｆｏｌｄ ４的發布將展

示其在高端機型上的實力。

小米汽車業務方面，今日多位預訂客戶表示，發現小米ＳＵ７ ＭＡＸ版本交付時間提前。

５月１日時，小米汽車官方小程序訂購頁面顯示ＳＵ７ Ｍａｘ交付時間為３３至３６周，但用

戶今日在社交媒體曬出的截圖顯示，ＳＵ７ ＭＡＸ鎖定訂單後預計２２至２５周交付，時間提

前了約８周左右，反映出小米汽車產能正快速提升。

小米集團今天一度漲近７﹒７％，股價升至２０２１年１２月底以來盤中高位，收漲

６﹒５％。





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