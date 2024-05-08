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AH股新聞

08/05/2024 13:57

《中國要聞》習近平在匈牙利發表署名文章，冀中匈深化互利合作

　　《經濟通通訊社８日專訊》據《新華社》報道，當地時間５月８日，在赴布達佩斯對匈牙利
進行國事訪問之際，國家主席習近平在匈牙利媒體發表題為《攜手引領中匈關係駛入「黃金航道
」》的署名文章。
　
＊習：雙邊關係進入歷史最好時期＊
　
　　習近平指出，建交７５年來，中匈堅持做肝膽相照的好朋友、合作共贏的好夥伴、互學互鑒
的好朋友。雙方堅持相互尊重、平等相待、互利共贏，在風雲變幻的國際形勢中，走出一條主權
國家獨立自主對外友好交往的正道。雙方建立高水平政治互信，雙邊關係進入歷史最好時期。
　　習近平表示，當前，中國和匈牙利都處在各自發展的重要時期，希望通過這次訪問，同匈方
深化互利合作，將中匈全面戰略夥伴關係推向新的高度。
　　習近平又稱，中匈要加強發展戰略對接，打造務實合作新亮點，服務各自高質量發展。持續
擴大人文交流，厚植雙邊關係民意基礎。共同引領地區合作，堅持中歐關係正確方向，引領中國
－中東歐國家合作走深走實。加強國際事務交流，攜手應對全球性挑戰。中方期待同匈牙利朋友
續寫友好新故事，繪就合作新篇章，共同開辟屬於兩國人民的美好未來。（ｒｙ）

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