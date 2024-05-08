《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２％，官媒放風降準降息有空間

《經濟通通訊社８日專訊》內地放鬆貨幣政策如箭在弦，滬深股市連日刷高位後今早低開，

滬綜指低開０﹒２％，報３１４１﹒４９點，深成指低開０﹒２８％，創業板指低開０﹒２５％

，公共交通股造好，通信設備、地產股走低。

官媒《中國證券報》今日頭版文章引述專家指，今年以來，人行已多次向市場釋放降準仍有

空間的信號，這說明降準只是時機問題，具體時點要視政策效果及經濟恢復、目標實現情況來定

。文章指在政府債券發行進度加快和超長期特別國債將發行的背景下，降準可更好地提供中長期

流動性，擇機降息可進一步降低實體經濟融資成本，助力營造良好的貨幣金融環境。二季度降準

概率偏大。

人民銀行進行２０億元人民幣７天期逆回購，今日淨投放２０億元人民幣。

另外，中國４月末外匯儲備３２００８﹒３１億美元，較３月末減少４４８﹒２６億美元，

減幅１﹒３８％，中止兩個月連增。外匯管理局表示，４月外儲下降受主要經濟體宏觀經濟數據

、貨幣政策預期等因素影響，但強調中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，有利於外匯儲

備規模保持基本穩定。至於黃金儲備方面，人行４月末黃金儲備７２８０萬盎司，連續第１８個

月增持黃金。

據報美國政府取消若干容許當地企業向華為出口晶片等貨品的豁免許可，其中包括英特爾和

高通兩大半導體供應商，美國商務部證實已經撤銷向華為出口的特定許可證，但沒有說明哪些美

國公司受到影響。（ｅｙ）

