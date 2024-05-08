《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒４１％，科技、地產板塊急跌

《經濟通通訊社８日專訊》滬深股市連日刷高位後今早低開，盤中跌幅稍擴，滬綜指低開

０﹒４１％，報３１４１﹒７５點，多個科技板塊跌幅顯著，拖累深成指半日收挫１﹒１７％，

創業板指跌１﹒２３％。兩市半日成交５４６６億元（人民幣．下同），較上日（７日）同時段

成交進一步減少１２﹒９％，陸股通錄得淨流出近４０億元。

官媒《中國證券報》今日頭版文章引述專家指，今年以來，人行已多次向市場釋放降準仍有

空間的信號，這說明降準只是時機問題，具體時點要視政策效果及經濟恢復、目標實現情況來定

。文章指在政府債券發行進度加快和超長期特別國債將發行的背景下，降準可更好地提供中長期

流動性，擇機降息可進一步降低實體經濟融資成本，助力營造良好的貨幣金融環境。二季度降準

概率偏大。



＊美打壓華為升級，通訊設備股挫＊



據報美國政府取消若干容許當地企業向華為出口晶片等貨品的豁免許可，其中包括英特爾和

高通兩大半導體供應商，美國商務部證實已經撤銷向華為出口的特定許可證，但沒有說明哪些美

國公司受到影響。通訊設備股挫，廣哈通信（深：３００７１１）跌９﹒６％，奧維通信

（深：００２２３１）跌７﹒１％，鼎通科技（滬：６８８６６８）跌６﹒５％，天和防務

（深：３００３９７）跌５﹒９％，神宇股份（深：３００５６３）走低５﹒６％，萬隆光電

（深：３００７１０）跌５﹒２％，世紀鼎利（深：３０００５０）跌４﹒６％。



＊地產股急跌，消化存量房產政策未見新信號＊



中共中央政治局會議表示將研究消化存量房產的政策措施，與以往主張建設更多保障性住房

有所不同，但由於沒有提供更多政策細節，各界對有關政策走向看法各異，外資行分析師警告內

房風險仍存。地產股跌勢兇猛，金地集團（滬：６００３８３）瀉５﹒１％，新城控股

（滬：６０１１５５）挫４﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）跌３﹒７％，招商蛇口

（深：００１９７９）跌２﹒９％，保利發展（滬：６０００４８）、華僑城Ａ

（深：００００６９）跌２﹒６％。（ｅｙ）

