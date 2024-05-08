《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒６％結束兩連升，成交急縮不足九千億

《經濟通通訊社８日報道》滬深股市連日刷高位後今早低開，盤中跌幅逐漸擴大，滬綜指收

市跌０﹒６１％，結束兩連升，報３１２８﹒４８點，多個科技板塊跌幅顯著，拖累深成指全日

收挫１﹒３５％，創業板指跌１﹒４５％。

值得留意的是市場熱度快速轉冷，兩市全日成交回到８６４４億元（人民幣．下同），按日

減少超過１０００億元或１０﹒８％，是４月２５日以來新低，陸股通錄得淨流出超過４０億元

。



＊券商無肉吃，股價齊下跌＊



據《路透》引述消息指，中國監管機構正在加強對申請ＩＰＯ企業的檢查，包括審查過往的

商業交易，甚至是高管的個人銀行帳戶，並以檢查內幕交易的方式對待這些企業，包括沒收和檢

查高管的手機和手提電腦。報道分析指，官方希望以加強審查的方式減緩ＩＰＯ步伐並促進二級

市場的發展。

內地券商裁員降薪的消息逐漸發酵，券商板塊今日顯著跌，國盛金控（深：００２６７０）

瀉４％，首創證券（滬：６０１１３６）跌３％，哈投股份（滬：６００８６４）跌２﹒３％，

華鑫股份（滬：６００６２１）跌２﹒１％，中信建投（滬：６０１０６６）、中金公司

（滬：６０１９９５）、中信證券（滬：６０００３０）齊齊跌１﹒８％，中國銀河

（滬：６０１８８１）跌１﹒５％。

中共中央政治局會議表示將研究消化存量房產的政策措施，與以往主張建設更多保障性住房

有所不同，但由於沒有提供更多政策細節，各界對有關政策走向看法各異，外資行分析師警告內

房風險仍存。地產股跌勢兇猛，新城控股（滬：６０１１５５）挫５﹒９％，金地集團

（滬：６００３８３）瀉５﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）跌４﹒３％，招商蛇口

（深：００１９７９）跌３﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌３﹒１％，華僑城Ａ

（深：００００６９）跌２﹒６％。



＊特斯拉銷量差，概念股均弱＊



內地乘聯會公布，預估４月特斯拉批發銷量為６﹒２２萬輛，環比大減約３０％，同比亦下

降１８％。另據《華爾街日報》報道，當初帶領特斯拉進軍中國的高管朱曉彤被調回中國，反映

特斯拉正在努力挽回在中國流失的市佔率。特斯拉概念股多數下跌，模塑科技

（深：０００７００）挫５﹒８％，松井股份（滬：６８８１５７）跌５﹒５％，上聲電子

（滬：６８８５３３）滑５﹒１％，超捷股份（深：３０１００５）跌４﹒７％，北特科技

（滬：６０３００９）跌４﹒６％，動力電池供應商寧德時代（深：３００７５０）則軟

１﹒８％。

Ａ股市場最近炒作合成生物概念，共同藥業（深：３００９６６）、瑞豐高材

（深：３００２４３）升２０％漲停，義翹神州（深：３０１０４７）漲１８﹒５％，蔚藍生物

（滬：６０３７３９）、魯抗醫藥（滬：６００７８９）、星湖科技（滬：６００８６６）、錢

江生化（滬：６００７９６）、萊茵生物（深：００２１６６）集體升一成漲停。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６３０﹒２２ －０﹒７９

上證綜合指數 ３１２８﹒４８ －０﹒６１ ３６７２﹒２０

上證Ａ股指數 ３２７９﹒６４ －０﹒６１

深證成份指數 ９６３８﹒８２ －１﹒３５ ４９６５﹒４１

深圳創業板指數 １８６５﹒１１ －１﹒４５

上證Ｂ股指數 ２５３﹒９２ －０﹒５５ １﹒１６

深證Ｂ股指數 １１２４﹒１０ ＋０﹒４８ ０﹒７０

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