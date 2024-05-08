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AH股新聞

08/05/2024 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒６％結束兩連升，成交急縮不足九千億

　　《經濟通通訊社８日報道》滬深股市連日刷高位後今早低開，盤中跌幅逐漸擴大，滬綜指收
市跌０﹒６１％，結束兩連升，報３１２８﹒４８點，多個科技板塊跌幅顯著，拖累深成指全日
收挫１﹒３５％，創業板指跌１﹒４５％。
　　值得留意的是市場熱度快速轉冷，兩市全日成交回到８６４４億元（人民幣．下同），按日
減少超過１０００億元或１０﹒８％，是４月２５日以來新低，陸股通錄得淨流出超過４０億元

　
＊券商無肉吃，股價齊下跌＊
　
　　據《路透》引述消息指，中國監管機構正在加強對申請ＩＰＯ企業的檢查，包括審查過往的
商業交易，甚至是高管的個人銀行帳戶，並以檢查內幕交易的方式對待這些企業，包括沒收和檢
查高管的手機和手提電腦。報道分析指，官方希望以加強審查的方式減緩ＩＰＯ步伐並促進二級
市場的發展。
　　內地券商裁員降薪的消息逐漸發酵，券商板塊今日顯著跌，國盛金控（深：００２６７０）
瀉４％，首創證券（滬：６０１１３６）跌３％，哈投股份（滬：６００８６４）跌２﹒３％，
華鑫股份（滬：６００６２１）跌２﹒１％，中信建投（滬：６０１０６６）、中金公司
（滬：６０１９９５）、中信證券（滬：６０００３０）齊齊跌１﹒８％，中國銀河
（滬：６０１８８１）跌１﹒５％。
　　中共中央政治局會議表示將研究消化存量房產的政策措施，與以往主張建設更多保障性住房
有所不同，但由於沒有提供更多政策細節，各界對有關政策走向看法各異，外資行分析師警告內
房風險仍存。地產股跌勢兇猛，新城控股（滬：６０１１５５）挫５﹒９％，金地集團
（滬：６００３８３）瀉５﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）跌４﹒３％，招商蛇口
（深：００１９７９）跌３﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌３﹒１％，華僑城Ａ
（深：００００６９）跌２﹒６％。
　
＊特斯拉銷量差，概念股均弱＊
　
　　內地乘聯會公布，預估４月特斯拉批發銷量為６﹒２２萬輛，環比大減約３０％，同比亦下
降１８％。另據《華爾街日報》報道，當初帶領特斯拉進軍中國的高管朱曉彤被調回中國，反映
特斯拉正在努力挽回在中國流失的市佔率。特斯拉概念股多數下跌，模塑科技
（深：０００７００）挫５﹒８％，松井股份（滬：６８８１５７）跌５﹒５％，上聲電子
（滬：６８８５３３）滑５﹒１％，超捷股份（深：３０１００５）跌４﹒７％，北特科技
（滬：６０３００９）跌４﹒６％，動力電池供應商寧德時代（深：３００７５０）則軟
１﹒８％。
　　Ａ股市場最近炒作合成生物概念，共同藥業（深：３００９６６）、瑞豐高材
（深：３００２４３）升２０％漲停，義翹神州（深：３０１０４７）漲１８﹒５％，蔚藍生物
（滬：６０３７３９）、魯抗醫藥（滬：６００７８９）、星湖科技（滬：６００８６６）、錢
江生化（滬：６００７９６）、萊茵生物（深：００２１６６）集體升一成漲停。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３６３０﹒２２　－０﹒７９　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１２８﹒４８　－０﹒６１　　　　３６７２﹒２０　　
　　上證Ａ股指數　　３２７９﹒６４　－０﹒６１　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９６３８﹒８２　－１﹒３５　　　　４９６５﹒４１　　
　　深圳創業板指數　１８６５﹒１１　－１﹒４５　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５３﹒９２　　－０﹒５５　　　　　１﹒１６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１２４﹒１０　＋０﹒４８　　　　　０﹒７０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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