《深股通》深成指半日跌１﹒１７％，資金流出２６﹒８億元人民幣

《經濟通通訊社８日專訊》深證成分指數半日收市跌１﹒１７％，報９６５６﹒５６點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４６﹒２９億元，賣盤超買盤，
淨流出２６﹒８億元。（ｒｙ）
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08/05/2024 11:34
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