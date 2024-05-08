【政策解讀】內地私募新指引落地，業界料純雪球私募產品將絕跡

《經濟通通訊社８日專訊》中國證券投資基金業協會在中證監指導下起草並發布《私募證券

投資基金運作指引》，其中最受關注的是，指引對此前引爆Ａ股小盤股股災的ＤＭＡ（多空收益

掉期）對沖策略以及雪球產品作出規管。據《證券時報》指出，券商資產託管部等部門在五一節

後緊鑼密鼓地向私募客戶解讀《指引》，或就《指引》內容開展相關培訓。

指引明確要求，私募證券基金參與雪球結構衍生品的合約名義本金不得超過基金淨資產的

２５％，唯一豁免就是產品買方全是專業投資者，且單個投資金額不低於１０００萬元人民幣，

然而報道引述業內人士指出，豁免門檻過於苛刻，過去的大部分雪球產品投資者再也無法參與此

類產品，私募通道發行雪球結構產品的模式「以後基本就沒了」。

報道又引述國信證券解讀指，《指引》落地後，短期內券商ＰＢ（主經紀商）業務將會受衝

擊，但第一梯隊券商的地位將會更加坐實。該行預計監管趨嚴之下，私募管理人數量將會下降，

行業集中度進一步加強，私募業務風險有所下降，但整體圍繞私募資管的業務競爭更加激烈。這

或利好資本實力雄厚、機構業務發力、產品募集能力強的券商。（ｅｙ）

