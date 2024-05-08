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AH股新聞

08/05/2024 15:59

《中國監管》工信部提出鋰電池企業應減少單純擴大產能的製造項目

　　《經濟通通訊社８日專訊》據工信部官網消息，為進一步加強鋰離子電池行業管理，促進行
業高質量發展，工業和信息化部電子信息司對現有鋰離子電池行業規範進行修訂，形成《鋰電池
行業規範條件（２０２４年本）》及《鋰電池行業規範公告管理辦法（２０２４年本）》，現公
開徵求意見。
　　徵求意見稿提到，要引導鋰電池企業減少單純擴大產能的製造項目，加強技術創新、提高產
品質量、降低生產成本；鋰電池企業及項目應符合國家資源開發利用、生態環境保護、節能管理
、安全生產等法律法規要求，符合國家產業政策和相關產業規劃及布局要求。
　　徵求意見稿又提出，使用三元材料（鎳鈷錳酸鋰）的能量型單體電池能量密度須大於或等於
２３０Ｗｈ╱ｋｇ，電池組能量密度大於或等於１６５Ｗｈ╱ｋｇ；使用磷酸鐵鋰等其他材料的
能量型單體電池能量密度大於或等於１６５Ｗｈ╱ｋｇ，電池組能量密度大於或等於１２０Ｗｈ
╱ｋｇ；功率型單體電池功率密度大於或等於１５００Ｗ╱ｋｇ，電池組功率密度大於或等於
１２００Ｗ╱ｋｇ；單體電池循環壽命在１５００次或以上且容量保持率８０％或以上，電池組
循環壽命在１０００次或以上且容量保持率８０％或以上。（ｅｙ）

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