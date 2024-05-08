《Ａ股焦點》永輝超市升逾５％，胖東來將啟動幫扶調改計劃

《經濟通通訊社８日專訊》有「超市界海底撈」之稱的河南知名連鎖超市胖東來，其創始人
兼董事長于東來昨日（７日）走訪鄭州多家永輝超市（滬：６０１９３３）分店，引起廣泛關注
。由於胖東來近日已對虧損嚴重的湖南本土超商巨頭步步高（深：００２２５１）啟動幫扶計劃
，從管理模式、商品質量與售價、顧客體驗、員工福利等方面助步步高改革，外界紛紛猜測于東
來此行意味胖東來將出手助永輝超市調整經營策略。內媒《聯商網》則直指，「胖東來將啟動對
中國商超巨頭永輝超市的幫扶調改」。
永輝超市股價現升５﹒５％，報２﹒５１元人民幣。
永輝超市證券部工作人員回應內媒查詢時表示，公司會向胖東來學習，胖東來有自己的優勢
；關於網傳的接管、幫扶事項，沒有進一步的進展可以披露。
＊永輝超市連續３年巨虧，將從兩家分店開始接受調改＊
報道指，永輝超市董事長張軒松、ＣＥＯ李松峰等人５月５日－６日親赴許昌拜訪于東來後
，于東來５月７日與張軒松等人一起走訪永輝鄭州４家分店，並在隨後的閉門會議上拍板啟動幫
扶調改永輝超市。報道提到，這也是近一年來張軒松與于東來第四次深度交流。胖東來計劃用一
年時間，從員工薪資、工作時間、賣場規劃、商品重整、供應鏈、價格優化、服務提升等各方面
，助永輝超市系統調整，讓永輝重新走向健康、美好。
永輝超市目前在全國有９７５家分店。報道指出，胖東來將率先調改兩家永輝分店鄭州瀚海
北金店和新鄉寶龍廣場店，後續調改將在此次的經驗基礎上，由永輝超市調改小組分區域、分時
段逐步進行。目前胖東來團隊和永輝團隊已開始調改前的準備工作，預計６月１日正式啟動調改
。報道還提到，此次幫扶永輝超市，與幫扶嘉百樂、步步高一樣，不涉及任何費用和回報，眾多
成本由胖東來自行承擔。
永輝超市２００１年成立，在２０１０年Ａ股上市後高速擴張，至２０１９年達到巔峰，新
增門店２０５家，營收高達９３２億元（人民幣．下同），淨利潤１７﹒９４億，均創歷史最高
。但隨後因新冠疫情、線上競爭加劇以及經濟大環境疊加影響下，業績承壓，發展陷入困境。最
新財報顯示，２０２３年，永輝實現營收７８６﹒４２億元，同比下降１２﹒７１％，連續４年
下降；淨虧損１３﹒２９億元，同比減虧５１﹒９％，連續３年巨虧；截至２０２３年１２月
３１日，永輝在全國２９個省市擁有門店共１０００家。
報道又提到，正接受胖東來幫扶的步步高，其長沙梅溪湖店在過去的五一小長假平均日銷逾
２１０萬元，日均客流１５９６３人；單日最高銷售額２４０﹒２２萬元，客流１７６８９人。
與調改前的１５萬平均日銷和２０００人日均客流相比，調改效果堪稱驚艷。（ｓｌ）
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