《行業數據》去年全國廣播電視和網絡視聽行業總收入增１３﹒７％

《經濟通通訊社８日專訊》國家廣播電視總局發布《２０２３年全國廣播電視行業統計公報

》。２０２３年全國廣播電視和網絡視聽行業總收入１４１２６﹒０８億元（人民幣．下同），

同比增長１３﹒７４％。其中，廣播電視和網絡視聽業務實際創收收入１２２１２﹒０８億元，

同比增長１４﹒４７％；財政補助收入９９８﹒５４億元；其他收入９１５﹒４６億元，同比增

長２８﹒３％。

按主體分，傳統廣播電視機構總收入６３３０﹒６３億元，同比增長１０﹒４４％，廣播電

視台融合發展業務、有線電視網絡公司集團客戶業務等成為新的收入增長點；網絡視聽服務機構

總收入７７９５﹒４５億元，同比增長１６﹒５７％，佔行業總收入的比例超過一半。

２０２３年全國廣告收入３４３５﹒３６億元，同比增長２﹒７８％。其中，廣播廣告收入

６７﹒３１億元，同比下降８﹒７％；電視廣告收入５１６﹒３５億元，同比下降６﹒６７％；

廣播電視和網絡視聽機構通過互聯網取得的新媒體廣告收入２６９８﹒３４億元，同比增長

１２﹒０９％。



＊短視頻、網絡直播等收入增逾３３％，年度新增短視頻５﹒５萬小時＊



此外，網絡視聽收入５６４２﹒８１億元，同比增長２７﹒６７％。其中，用戶付費、節目

版權等服務收入１３６０﹒２９億元，同比增長１２﹒４８％；短視頻、網絡直播等其他收入

４２８２﹒５２億元，同比增長３３﹒３９％。交互式網絡電視（ＩＰＴＶ）平台分成收入

１７４﹒７１億元，同比增長２﹒９％；互聯網電視（ＯＴＴ）集成服務業務收入９６﹒５６億

元，同比增長１０﹒８％。有線電視網絡收入７１２﹒０６億元，同比下降１﹒０４％。

２０２３年全國製作發行電視劇１５６部、４６３２集，全國電視劇播出２１萬部。影視劇

類電視節目製作時間６﹒７４萬小時，同比增長１１﹒４％；播出時間８８２﹒４７萬小時，同

比增長０﹒４％。

２０２３年獲得上線備案號重點網絡電影３２９部、網絡劇１９９部、網絡動畫片５０７部

、網絡微短劇５５７部。年度新增互聯網視頻節目１１２９１﹒８７萬小時，互聯網音頻節目

７９６８﹒５５萬小時，短視頻５４７４６﹒２６萬小時。（ｓｌ）

