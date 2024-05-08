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AH股新聞

08/05/2024 11:11

《行業數據》去年全國廣播電視和網絡視聽行業總收入增１３﹒７％

　　《經濟通通訊社８日專訊》國家廣播電視總局發布《２０２３年全國廣播電視行業統計公報
》。２０２３年全國廣播電視和網絡視聽行業總收入１４１２６﹒０８億元（人民幣．下同），
同比增長１３﹒７４％。其中，廣播電視和網絡視聽業務實際創收收入１２２１２﹒０８億元，
同比增長１４﹒４７％；財政補助收入９９８﹒５４億元；其他收入９１５﹒４６億元，同比增
長２８﹒３％。
　　按主體分，傳統廣播電視機構總收入６３３０﹒６３億元，同比增長１０﹒４４％，廣播電
視台融合發展業務、有線電視網絡公司集團客戶業務等成為新的收入增長點；網絡視聽服務機構
總收入７７９５﹒４５億元，同比增長１６﹒５７％，佔行業總收入的比例超過一半。
　　２０２３年全國廣告收入３４３５﹒３６億元，同比增長２﹒７８％。其中，廣播廣告收入
６７﹒３１億元，同比下降８﹒７％；電視廣告收入５１６﹒３５億元，同比下降６﹒６７％；
廣播電視和網絡視聽機構通過互聯網取得的新媒體廣告收入２６９８﹒３４億元，同比增長
１２﹒０９％。
　
＊短視頻、網絡直播等收入增逾３３％，年度新增短視頻５﹒５萬小時＊
　
　　此外，網絡視聽收入５６４２﹒８１億元，同比增長２７﹒６７％。其中，用戶付費、節目
版權等服務收入１３６０﹒２９億元，同比增長１２﹒４８％；短視頻、網絡直播等其他收入
４２８２﹒５２億元，同比增長３３﹒３９％。交互式網絡電視（ＩＰＴＶ）平台分成收入
１７４﹒７１億元，同比增長２﹒９％；互聯網電視（ＯＴＴ）集成服務業務收入９６﹒５６億
元，同比增長１０﹒８％。有線電視網絡收入７１２﹒０６億元，同比下降１﹒０４％。
　　２０２３年全國製作發行電視劇１５６部、４６３２集，全國電視劇播出２１萬部。影視劇
類電視節目製作時間６﹒７４萬小時，同比增長１１﹒４％；播出時間８８２﹒４７萬小時，同
比增長０﹒４％。
　　２０２３年獲得上線備案號重點網絡電影３２９部、網絡劇１９９部、網絡動畫片５０７部
、網絡微短劇５５７部。年度新增互聯網視頻節目１１２９１﹒８７萬小時，互聯網音頻節目
７９６８﹒５５萬小時，短視頻５４７４６﹒２６萬小時。（ｓｌ）

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