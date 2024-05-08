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AH股新聞

08/05/2024 14:37

《Ａ股焦點》香飄飄跌２％，日本商店稱無賣過網傳諷日奶茶

　　《經濟通通訊社８日專訊》香飄飄（滬：６０３７１１）股價連漲兩天後今日開盤跌逾５％
，目前跌１﹒８％，報１９﹒０９元（人民幣．下同）。
　　日前有網民表示在日本一家華人超市裏發現，香飄飄的ＭＥＣＯ果茶紙杯套上印有嘲諷日本
核污水的字樣。事件一度掀起爆買香飄飄熱潮。不過，內媒《每日人物》致電位於東京新宿京的
涉事商店電話，員工回應稱，從沒有售賣過網傳照片中的奶茶，還不斷表示「實在不清楚照片從
何而來」。
　　自「香飄飄勇敢諷刺日本核污水」事件「曝光」後，大量網民為香飄飄「點讚」，香飄飄也
馬上將熱議轉化成流量和真金白銀：香飄飄官方微博帳號發出僅得９個大字的「紅頭文件」－－
我們的員工是好樣的；香飄飄官方旗艦店客服人員聲稱「日本產品的包裝是員工個人行為，店舖
裏沒有同款包裝」；香飄飄抖音直播間背景板換成「國貨之光」字樣、背景音樂換成抗日題材電
視劇《亮劍》主題曲，主播還用「同志」來稱呼顧客；香飄飄總裁楊冬雲走進直播間，表示對好
樣員工獎勵１０萬元，並捐出當晚８時至２４時的所有直播收入給環保基金會；香飄飄抖音店舖
日銷售額暴漲逾４００倍達至１００萬元；香飄飄股價在６日和７日連續兩天上漲，累計漲幅近
２０％。
　　不過，當輿論冷靜下來並開始質疑事件只是一場營銷後，香飄飄的熱度也很快消散。香飄飄
抖音店舖昨日（７日）的交易額回落到５０００元至７５００元之間。（ｓｌ）

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