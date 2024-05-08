《汽車新勢力》蔚來與廣汽集團簽署充換電戰略合作協議

《經濟通通訊社８日專訊》蔚來（０９８６６）與廣汽集團（０２２３８）

（滬：６０１２３８）今日在廣州簽署充換電戰略合作協議。雙方將在換電產業涉及的電池標準

、換電車型研發及定製、電池資產管理及運營、換電服務網絡建設及運營等領域開展全方位、多

層次的深度戰略合作，並推進雙方自有充電平台互聯互通。（ｓｌ）

