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AH股新聞

08/05/2024 14:32

《汽車新勢力》蔚來與廣汽集團簽署充換電戰略合作協議

　　《經濟通通訊社８日專訊》蔚來（０９８６６）與廣汽集團（０２２３８）
（滬：６０１２３８）今日在廣州簽署充換電戰略合作協議。雙方將在換電產業涉及的電池標準
、換電車型研發及定製、電池資產管理及運營、換電服務網絡建設及運營等領域開展全方位、多
層次的深度戰略合作，並推進雙方自有充電平台互聯互通。（ｓｌ）

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