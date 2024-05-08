《中國要聞》５中國遊客遭綁架勒索，１０人被捕包括現任前任泰警

《經濟通通訊社８日專訊》據多家內媒引述泰國媒體報道，泰國曼谷丁丹警方近日披露一宗

綁架勒索中國遊客案，最少１０人涉案，包括多名現任和前任泰國警察，以及３名中國人。其中

７名疑犯已被捕，包括２名中國男子，該２人承認是主要策劃者。５名受害中國遊客已於支付

２５０萬泰銖贖金後獲釋並報案。報道指，中國外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心工作人

員確認有此事，稱將持續關注事件後續進展。

報道指出，涉事綁架勒索團夥主要向想將數字貨幣兌換成泰銖現金的中國遊客下手，若發現

有人想用信用卡刷卡機，就會與泰國警察一起上門指控其違法，再勒索錢財。

今年４月２５日，該團夥在曼谷丁丹區一家酒店內綁架５名中國遊客並勒索。據其中一名

３７歲受害男子憶述，當日與中國朋友一共５人在酒店房間內休息，期間一名老撾女子拿著信用

卡刷卡器進入房間，緊接著幾分鐘後就有３名自稱警察的男子入房，指控他們持有信用卡盜刷器

，然後把他們５人押上停在酒店前的４輛車，載他們到偏僻地方，途中不斷游說他們用錢換自由

。

報道指，受害者擔心真的被捕，遂聯絡在柬埔寨的中國朋友，按照指示把２５０萬泰銖轉到

一個泰籍華人數字戶口。錢一到帳，對方就放人。５人隨即於４月２９日報警求助。報道提到，

最初的勒索金額為５００萬泰銖，最後定為２５０萬泰銖。此外，泰國警方認為，該團夥並非第

一次作案，因其行事非常熟練且分工明確。警方將深入調查每名疑犯背景，以及是否曾有受害者

報過案。（ｓｌ）

