【ＦＯＣＵＳ】超額儲蓄耗盡，消費市道「Ｋ型」

【ＦＯＣＵＳ】拉動美國經濟轟隆前行的火車頭－－消費，這一次或真的麻煩當頭。聯儲周

二（７日）公布，３月消費信貸僅增６２﹒７億美元，遠遜預期的１５０億美元。巧合的是，舊

金山聯邦追蹤數據顯示，大流行超額儲蓄已於當月全數耗盡。面對居高不下的房租、惡化的財務

狀況，消費者的頑強耐力還能堅持到幾時？



＊３月信用卡貸款驟縮水＊



當麥當勞、星巴克、卡夫亨氏等消費巨頭，不約而同察覺消費者對價格愈來愈敏感，舊金山

聯邦的最新報告似乎提供了答案－－２０２１年８月高達２﹒１萬億美元的大流行超額儲蓄，隨

著美國消費者去年秋季以來，每月從中提取加速至８５０億美元，已於３月消耗殆盡。

另一數據顯示，３月消費者信貸急劇縮水，其中，主要為信用卡消費的循環信貸僅增

１﹒５２億美元，幾乎僅是２月（１０７﹒２億美元）的零頭。樂觀解讀認為，美國人對信用卡

消費的依賴下降；悲觀解讀則是，利率高企和拖欠率上升，令美國人疏爽簽賬不再。

截至去年底，美國家庭背負的債務大山即已達１７﹒５萬億美元，其中包括最大佔比的抵押

貸款１２﹒２５萬億美元，其次汽車貸款１﹒６１萬億美元，學生貸款１﹒６萬億美元，佔比最

小的信用卡未償餘額為１﹒１３萬億美元。



＊利率高企如溫水煮蛙＊



俗話說「債多不壓身」，但當信用卡平均利率首季創下２１﹒５９％的歷史紀錄，以及銀行

因高利率維持更長預期而收緊最低信用評分要求，情況或如溫水煮蛙。

除了股價顯露寒意的麥當勞、星巴克、卡夫亨氏，更崩潰的是二手車市場，不單價格指數跌

至２０２１年首季以來最低，陷入負資產的汽車貸款錄逾６０００億美元。此外，全美租金中位

數最新攀升至１９８７美元，加劇三分一無自住居所家庭的生活成本，但與此同時，４月美國租

賃房屋空置率升至６﹒７％的四年最高。

不過，受益依然強勁的勞動市場和其他形式的財富增長（如股票），美國消費市道的「Ｋ型

（窮人精打細算，富人支出更多）」趨勢令未來經濟增長路徑更顯難以預測。但可以肯定的是，

沮喪的低收入者，憤怒的示威學生，擴大的貧富差距……拜登的選情危危乎。

