《中國房產》貝殼：河南鄭州五一單日新房成交創近兩年新高

《經濟通通訊社８日專訊》據河南鄭州貝殼實時成交數據顯示，五一假期期間，鄭州貝殼新

房共計成交８１０單，其中５月５日單日認購２７０單，創近兩年來單日成交最高紀錄。

貝殼找房研究院鄭州分院分析師認為，鄭州作為２０２３年人口流入第二多的城市，正常的

住房消費需求有支撐。此外，調研發現，鄭州當前的購房需求主要集中於婚育置業。２０２３年

鄭州學齡兒童（６歲）基數為１３﹒５萬人，為近２０年最高峰，故因上學而產生的購房需求相

應較大，而這部分需求通常在上半年集中釋放，一些品價兼優並且能夠滿足上學需求的新房項目

自然熱度相對較高。３０歲左右的適婚群體基數目前也處於高峰期，因此鄭州依然處於結婚置業

與上學置業需求疊加後的相對高峰，需求有支撐。

展望後市，該分析師認為，五一樓市熱度很難在短期內持續，樓市的調整可能還需要一定時

間。當前市場雖然整體上仍處於下行周期，但隨著消化庫存政策落地生效，一線城市限購的逐步

放鬆帶來的市場預期逐步改善，房地產市場的供需關係也將逐漸緩和，價格將逐步止跌回穩，過

去超跌的市場需求也將逐步回歸至合理需求區間。（ｓｌ）

