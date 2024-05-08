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AH股新聞

08/05/2024 17:47

《中國房產》貝殼：河南鄭州五一單日新房成交創近兩年新高

　　《經濟通通訊社８日專訊》據河南鄭州貝殼實時成交數據顯示，五一假期期間，鄭州貝殼新
房共計成交８１０單，其中５月５日單日認購２７０單，創近兩年來單日成交最高紀錄。
　　貝殼找房研究院鄭州分院分析師認為，鄭州作為２０２３年人口流入第二多的城市，正常的
住房消費需求有支撐。此外，調研發現，鄭州當前的購房需求主要集中於婚育置業。２０２３年
鄭州學齡兒童（６歲）基數為１３﹒５萬人，為近２０年最高峰，故因上學而產生的購房需求相
應較大，而這部分需求通常在上半年集中釋放，一些品價兼優並且能夠滿足上學需求的新房項目
自然熱度相對較高。３０歲左右的適婚群體基數目前也處於高峰期，因此鄭州依然處於結婚置業
與上學置業需求疊加後的相對高峰，需求有支撐。
　　展望後市，該分析師認為，五一樓市熱度很難在短期內持續，樓市的調整可能還需要一定時
間。當前市場雖然整體上仍處於下行周期，但隨著消化庫存政策落地生效，一線城市限購的逐步
放鬆帶來的市場預期逐步改善，房地產市場的供需關係也將逐漸緩和，價格將逐步止跌回穩，過
去超跌的市場需求也將逐步回歸至合理需求區間。（ｓｌ）

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