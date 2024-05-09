【大國博弈】雷蒙多指華為是威脅，中方：美斷供華為晶片損害利益

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》華為和蘋果在７日同時舉行發布會，對決平

板電腦、筆記本電腦等新品。多家外媒引消息稱，美國進一步收緊了對華為的出口限制，撤銷了

美國晶片企業高通和英特爾公司向華為出售半導體的許可證。

據《路透》報道，美國商務部長雷蒙多表示，華為是一個威脅，撤銷部分企業對華為出口的

某些許可證並非政策的改變。她說，當更加了解人工智能的功能時，美方必須採取行動。



＊商務部：美方與其「精準界定國家安全」說法背道而馳＊



就報道稱美國政府取消了一些企業向中國華為公司出口晶片的許可證，中國商務部新聞發言

人對此回應稱，美方泛化國家安全概念，將經貿問題政治化，濫用出口管制措施，針對特定中國

企業一再採取無理制裁打壓措施。中方對此堅決反對。

中國商務部稱，美方限制純民用消費晶片產品對華出口，對特定中國企業實施斷供，這是典

型的經濟脅迫做法，不僅違背世貿組織規則，也嚴重損害美國企業利益。美方所作所為已嚴重違

背「不尋求與華脫勾」「不阻礙中國發展」的承諾，更與其「精準界定國家安全」的說法背道而

馳，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。



