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AH股新聞

09/05/2024 15:12

《中國要聞》「承興系」融資詐騙訴訟判決，京東無連帶賠償責任

　　《經濟通通訊社９日專訊》因「承興系」百億元供應鏈融資造假騙局引發的一起重磅民事案
－－諾亞財富訴京東、「承興系」等公司索賠３４億元（人民幣．下同）的案件有了一審判決結
果。
　　諾亞控股（０６６８６）昨發布公告稱，公司收到承興民事案件判決；上海金融法院支持了
上海歌斐對於承興的訴訟主張。判決判令承興向上海歌斐支付承興應收帳款的未償還金額３４億
元，及上海歌斐產生的相關法律費用及開支３６０萬元。
　　此外，承興也被判令承擔上海金融法院產生的費用及開支１７１０萬元。上海歌斐針對共同
被告提出的其他索償則被上海金融法院駁回。其他「共同被告」即包括京東。該一審判決意味著
京東公司在這場供應鏈騙局中並無任何民事責任。
　　根據一審判決書，在２０１５年２月至２０１９年６月，「承興系」公司利用其與京東公司
、蘇寧公司開展採購、墊資等業務的供應鏈貿易背景，以應收帳款債權轉讓及回購等方式向前述
金融機構進行融資，金融機構再發行相關理財產品出售給個人投資者。承興騙取湘財證券、摩山
保理、上海歌斐、雲南信託、安徽眾信共計逾３００億元，實際造成上述單位經濟損失共計８８
億元。其中，諾亞控股及旗下公司涉案金額約３５億元，主要來自上海歌斐發起設立的「創世核
心企業系列私募基金」。
　　承興系公司造假成功的背後，是諾亞財富的員工方建華一直利用職務之便，在業務對接、回
訪盡調等方面為承興系造假行為大開綠燈，並從承興系收取３００萬港幣。這也讓一些人認為，
諾亞財富和承興係有關係緊密。
　　２０２２年１１月，上海市第二中級人民法院作出一審判決，羅靜因犯合約詐騙罪、對非國
家工作人員行賄罪被判處無期徒刑。
　　２０２１年３月，上海楊浦區人民法院作出一審判決，方建華犯非國家人員受賄罪，判處有
期徒刑３年，罰金１０萬元。（ｌｃ）

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