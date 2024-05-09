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AH股新聞

09/05/2024 16:20

《深港通》北向額度全日使用５１﹒１億，南向使用７﹒８億

　　《經濟通通訊社９日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４６８﹒９億元，買盤超賣盤，額度全日使用５１﹒１億元，佔每日額度９﹒８％。
　　南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４１２﹒２３億元，買盤超賣
盤，額度全日使用７﹒７７億元，佔每日額度１﹒８％。

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