《深港通》北向額度全日使用５１﹒１億，南向使用７﹒８億

《經濟通通訊社９日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４６８﹒９億元，買盤超賣盤，額度全日使用５１﹒１億元，佔每日額度９﹒８％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４１２﹒２３億元，買盤超賣
盤，額度全日使用７﹒７７億元，佔每日額度１﹒８％。
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09/05/2024 16:20
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額度餘４６８﹒９億元，買盤超賣盤，額度全日使用５１﹒１億元，佔每日額度９﹒８％。
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