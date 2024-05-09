《神州頭條》財經報章頭版摘要：新增專項債進入密集發行期

《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同塞爾維亞總統武契奇舉行會談

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當地時間５月８日上午，國家主席習近平在貝爾格萊德塞爾維亞大廈同塞爾維亞總統武契奇舉行

會談。兩國元首宣布，深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，構建新時代中塞命運共同體。



加大對中小企業參與招投標支持力度

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國務院辦公廳日前發布《關於創新完善體制機制推動招標投標市場規範健康發展的意見》。《意

見》明確，優化工程建設招標投標領域支持中小企業發展政策舉措，通過預留份額、完善評標標

準、提高首付款比例等方式，加大對中小企業參與招標投標的支持力度；探索將支持中小企業參

與招標投標情況列為國有企業履行社會責任考核內容。



新增專項債進入密集發行期

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５月以來，新增專項債發行節奏加快。專家認為，在２０２４年地方政府專項債券項目篩選工作

完成基礎上，後續新增專項債發行使用進度將提速，１萬億元人民幣超長期特別國債也將適時啟

動發行，形成資金滾動接續局面，以支持基建投資平穩增長，盡早形成實物工作量。





《上海證券報》



習近平同塞爾維亞總統武契奇舉行會談

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當地時間５月８日上午，國家主席習近平在貝爾格萊德塞爾維亞大廈同塞爾維亞總統武契奇舉行

會談。兩國元首宣布，深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，構建新時代中塞命運共同體。



宏觀經濟有望乘勢而上

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４月進出口、物價、投資、消費等宏觀經濟數據即將出爐，宏觀經濟有望延續恢復向好態勢。外

需支撐將帶動出口向好，製造業投資仍將保持韌性，高基數減弱有利於消費增速抬升，居民消費

價格也有望溫和增長。受訪專家表示，基本面向好，宏觀經濟有望乘勢而上。



探索中國特色期貨市場發展之路

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國務院近日發布《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，為資本市場高

質量發展規劃了「路線圖」。新「國九條」多處針對性定調期貨和衍生品市場發展，強調「探索

適應中國發展階段的期貨監管制度和業務模式」「穩慎有序發展期貨和衍生品市場」。





《證券時報》



揚耐心資本抑短期投機，資本市場稅制改革開了好頭

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財政部、稅務總局於近日發文將上市公司股權激勵個稅納稅期限延長至３６個月。在專家看來，

上述政策為稅收制度改革助力資本市場高質量發展開了好頭。可以預見，未來將會有更多更具現

實意義的改革舉措發布實施。



對資本市場服務新質生產力加快形成的思考

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近期，中證監制定了《資本市場服務科技企業高水平發展的十六項措施》，從上市融資、併購重

組、債券發行、私募投資等方面，全方位提出支持性舉措，進一步優化科技型企業服務機制。中

信建投認為，服務新質生產力發展壯大，既是資本市場服務實體經濟的重要方式，又是落實「強

本強基」理念，是推動資本市場高質量發展的必然選擇。



金融穩定法將於６月繼續審議

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５月８日，全國人大常委會２０２４年度立法工作計劃公布，明確今年繼續審議１６件法律案，

包括農村集體經濟組織法、金融穩定法、增值稅法等。今年初次審議２３件法律案，包括民營經

濟促進法、企業破產法（修改）等。（ｌｃ）

