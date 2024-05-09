《鍾之日記》樓市鬆綁加速，內房股價翻騰

《鍾之日記》５月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



恒指連跌兩日後，今早輕微低開，走勢偏軟，但跌至１８２７８點後跟隨Ａ股上升。波羅的

海綜合指數連升第五個交易日及內地貿易數字佳，帶動航運股上升，加上科技股騰訊

（００７００）及美團（０３６９０）反攻，恒指最終扭轉過去兩日跌勢，收報１８５３７，升

２２３點或升１﹒２％，主板成交近１２３７億元。



＊進出口增幅轉正，滬綜指走高＊



４月進出口數據增幅雙雙轉正，加上官媒放風專項債密集發行潮及特別國債或提早至６月發

行，刺激Ａ股市場走高，滬綜指全日收升０﹒８３％，報３１５４﹒３２點，深成指漲

１﹒５５％，創業板指更漲１﹒８７％，兩市全日成交９０１１億元人民幣，按日回升４﹒２％

，陸股通錄得淨流入超過８０億元人民幣。

海關總署公布，按美元計，內地４月進口２２０１億美元，同比由降轉增８﹒４％，創三個

月高位，亦遠高於市場預測的增長４﹒８％，前值為同比下跌１﹒９％；４月出口２９２４﹒５

億美元，同比增１﹒５％，符合預期，前值為下跌７﹒５％。專家表示，進出口均超出預期，一

是去年４月進出口高位回落，基數貢獻較多；二是半導體周期復甦，進口集成電路和出口機電產

品大幅增加。另外專家指出，東盟方向貢獻了大部分的出口，其他主要方向出口同比仍降。



＊房企借勢鬆綁反彈，碧桂園債務陰霾未除＊



今日多個城市宣布全面放開限購。上午有新一線杭州官宣撤辣，下午二線城市西安也跟隨取

消樓市限購。

根據杭州今早發布的關於優化房地產市場調控政策的通知，任何人在杭州市購買住房都不再

審核購房資格。同時，非熱門樓盤取消公證搖號銷售要求；還優化積分落戶政策，在杭州取得合

法產權住房的非本市戶籍人員可申請落戶。

西安方面推出１０條促進樓市平穩健康發展措施，包括全面取消限購，不再審核購房資格，

搖號選房時也不再實施「剛需優先」。此外，支持房企、經紀機構、金融機構合作建立「以舊換

新」購房模式等。

據統計，目前仍實施限購的地方除海南省外，僅北京、上海、廣州、深圳四個一線城市，以

及天津部分區域。中原地產數據顯示，自２０２３年以來的一年多時間裏，全國各地共發布調整

限購政策超過８０次。

房策漸鬆，部分房企憧憬政策刺激購買力釋放，股價強彈。世茂集團（００８１３）漲

３３％，融創中國（０１９１８）升１成，萬科企業（０２２０２）升５﹒４％，龍湖

（００９６０）升３﹒７％，華潤置地（０１１０９）升２﹒７％。

不過，狂歡氣氛之下，碧桂園（０２００７）無法準時償還兩筆境內債的消息，為內房債務

危機再添陰霾。碧桂園地產集團有限公司無法在５月９日依時支付的境內債券利息合計６５９５

萬元人民幣，碧桂園表示將盡力於寬限期３個工作日內足額償付。

如果寬限期內仍未完成償付，料國有機構中債信用增進投資將介入履行增信責任。



＊港交所升３％，內地利港措施再醞釀＊



據《彭博》引述消息指，中國政府考慮減免內地個人投資者通過港股通投資香港上市公司，

在取得股息紅利時所需繳納的２０％所得稅，以避免內地香港兩地重複徵稅的情況。報道指，相

關計劃的草案已上報有關監管機構，是否最終實施以及施行日期仍存變數。

有關報道於港股尾盤時段曝光，港交所（００３８８）當時窄幅拔升，股價全日升約３％，

報２６５﹒６元。

另外，沙特證交所集團行政總裁在港表示，沙特阿拉伯和香港正加強金融聯繫和協同效應，

而香港的科技創新和沙特經濟多元化願景，可以促成更多資本市場以外的合作。





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