《中國要聞》習近平結束塞爾維亞訪問，中塞提升全面戰略夥伴關係

《經濟通通訊社９日專訊》中國國家主席習近平結束對塞爾維亞的國事訪問，轉往歐洲三國

之行的最後一站匈牙利，塞爾維亞總統武契奇到機場送別。

武契奇夫婦當地時間５月８日在貝爾格萊德和平別墅為習近平和夫人彭麗媛餞行。習近平指

出，中國人民不僅為中華民族謀復興，也為世界人民謀幸福，不僅追求自身發展，也致力於同世

界上其他國家實現共同發展，強大的中國絕不是世界的威脅。

武契奇感謝中國企業和工人為塞爾維亞基礎設施和城市建設作出重要貢獻，並指願繼續和中

國加強合作。



＊中塞自由貿易協定７月１日生效＊



兩人早前舉行會談，共同簽署關於深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，構建新時代中塞命運

共同體的聯合聲明，並見證兩國簽署或達成２８份合作文件及諒解備忘錄。

習近平指出，支持中塞命運共同體建設的首期６項舉措，包括中塞自由貿易協定將於今年７

月１日正式生效；中方願擴大進口塞爾維亞農產品等等。

塞國將成為多年來首個與中國簽署自由貿易協定的歐洲國家。

習近平其後轉抵匈牙利首都布達佩斯，總理歐爾班在機場迎接。（ｒｙ）

