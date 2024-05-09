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AH股新聞

09/05/2024 08:33

【大國博弈】雷蒙多：若北京掌控台積電，美國經濟將受毀滅性打擊

　　《經濟通通訊社９日專訊》據《路透》報道，美國商務部長雷蒙多認為，如果北京對台動武
及掌控台積電，會對美國經濟造成「絕對毀滅性」打擊。她在眾議院聽證會回答議員提問時回應
，美國目前有９２％尖端晶片是購自台灣台積電，並指台積電已宣布將在美國亞利桑那州生產更
多先進晶片。
　
＊今年底將完成對華境外投資規則＊
　
　　美國總統拜登去年８月發布行政命令，授權財政部長禁止或限制美國在半導體和微電子、量
子資訊科技和某些人工智能系統三個領域對中國實體進行投資。
　　雷蒙多在眾議院的聽證會表示，預期財政部會在年底前完成這些規則。商務部正協助財政部
弄清楚人工智能的哪些部分和哪些類型的企業應受到關注，強調不能夠讓中方擁有美方的資金和
技術，用於軍事現代化。
　
＊可能禁止具無線連網功能的中國車輛進口＊
　
　　美國商務部２月公布，將調查中國進口連網車輛是否危及美國國家安全，公眾在４月３０日
前可對此議題發表意見。雷蒙多接受《路透》訪問時稱，商務部正審查收到的公眾意見，然後作
出決策。
　　雷蒙多表示，華府可能禁止具無線連網功能的中國車輛進口，或者實施若干限制，但會待評
估公眾看法後再作定奪。（ｃｔ）

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