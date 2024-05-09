《Ａ股行情》滬指窄幅低開０﹒０１％，關注４月內地進出口數據

《經濟通通訊社９日專訊》中國海關總署或將今日公布４月進出口貿易數據，滬深股市開市

未見明朗，滬綜指低開０﹒０１％，報３１２８﹒１６點，深成指高開０﹒１％，創業板指則電

池概念拉動下高開０﹒４１％。

作為內地互聯網企業基地的強二線城市杭州，今早宣布全面取消住房限購，任何人在本市範

圍內購買住房，不再審核購房資格，且開放在杭州取得合法產權住房的非本市戶籍人員申請落戶

。

中國多個戰略產業面對嚴重內捲問題，並遭歐美國家指控在政府補貼下對外輸出過剩產能。

中國工信部更新鋰電池行業規範，要求引導鋰電池企業減少單純擴大產能的製造項目，加強技術

創新、提高產品質量、降低生產成本。

中美經貿關係日漸轉差，美國商務部長雷蒙多稱財政部會在年底前完成對華境外投資規則，

禁止或限制美國在半導體和微電子、量子資訊科技和某些人工智能系統對中國實體進行投資，她

亦表示可能禁止具無線連網功能的中國車輛進口。

美國據報進一步收緊了對華為的出口限制，撤銷了美國晶片企業高通和英特爾公司向華為出

售半導體的許可證。中國商務部回應稱，美方泛化國家安全概念，將經貿問題政治化，濫用出口

管制措施，針對特定中國企業一再採取無理制裁打壓措施。中方對此堅決反對。

人民銀行進行２０億元人民幣７天期逆回購，今日淨投放２０億元人民幣。（ｅｙ）

