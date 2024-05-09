《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒９１％，鋰電池概念強勢

《經濟通通訊社９日專訊》進出口數據增幅雙雙轉正，加上官媒放風專項債密集發行潮及特

別國債或提早至６月發行，刺激Ａ股市場走高，滬綜指半日收升０﹒９１％，報３１５６﹒９６

點，深成指漲１﹒６３％，創業板指更漲１﹒８５％，兩市半日成交５５０１億元人民幣，較上

日（８日）同時段成交稍增０﹒６％，陸股通錄得淨流入超過１０２億元人民幣。

中國海關總署在午間收盤前公布，按美元計，內地４月進口２２０１億美元，同比由降轉增

８﹒４％，創三個月高位，亦遠高於市場預測的增長４﹒８％，前值為同比下跌１﹒９％；月內

出口２９２４﹒５億美元，同比增１﹒５％，符合預期，前值為下跌７﹒５％。



＊杭州全面撤辣，地產股鼓掌＊



工信部要求引導鋰電池企業減少單純擴大產能的製造項目，加強技術創新、提高產品質量、

降低生產成本。鋰電池概念今日掀漲停潮，包括天力鋰能（深：３０１１５２）、金楊股份

（深：３０１２１０）、藍海華騰（深：３００４８４）、領湃科技（深：３００５３０）、合

縱科技（深：３００４７７）等股集體升２０％封板，翔豐華（深：３００８９０）升

１６﹒２％，屹通新材（深：３００９３０）升１１﹒１％，動力電池龍頭寧德時代

（深：３００７５０）升３﹒３％，比亞迪（深：００２５９４）則微升０﹒４％。

杭州全面取消樓市限購令，且開放購房的非本市戶籍人員申請落戶，地產股表現興奮，金地

集團（滬：６００３８３）飆６﹒２％，保利發展（滬：６０００４８）、招商蛇口

（深：００１９７９）升４﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）升３﹒９％，新城控股

（滬：６０１１５５）升２﹒７％。



＊憧憬專項債密集發行，工程機械股先行飆＊



據《中國證券報》引述專家認為，考慮到專項債項目報備獲批基本完成，對應的資金需求會

加速落地，新增專項債即將進入密集發行期。《上海證券報》則引述專家指，從歷史經驗看，特

別國債在三季度發行的可能性較大，但也不排除為盡快形成實物工作量，提前到第二季末開始發

行，即預計最快今年６月發行特別國債。

憧憬投資建設加速，工程機械板塊領漲，山東礦機（深：００２５２６）漲停，徐工機械

（深：０００４２５）升７﹒１％，安徽合力（滬：６００７６１）升６﹒９％，建設機械

（滬：６００９８４）漲６﹒１％，中聯重科（深：０００１５７）升５﹒９％，南礦集團

（深：００１３６０）走高５﹒７％。（ｅｙ）

