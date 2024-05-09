《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒８３％，進出口數據佳外資流入８０億

《經濟通通訊社９日報道》４月進出口數據增幅雙雙轉正，加上官媒放風專項債密集發行潮

及特別國債或提早至６月發行，刺激Ａ股市場走高，滬綜指全日收升０﹒８３％，報

３１５４﹒３２點，深成指漲１﹒５５％，創業板指更漲１﹒８７％，兩市全日成交９０１１億

元人民幣，按日回升４﹒２％，陸股通錄得淨流入超過８０億元人民幣。

海關總署在午間收盤前公布，按美元計，內地４月進口２２０１億美元，同比由降轉增

８﹒４％，創三個月高位，亦遠高於市場預測的增長４﹒８％，前值為同比下跌１﹒９％；４月

出口２９２４﹒５億美元，同比增１﹒５％，符合預期，前值為下跌７﹒５％。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，進出口均超出預期，有兩方面原因：一是去年４月

進出口高位回落，基數貢獻較多；二是半導體周期復甦，進口集成電路和出口機電產品大幅增加

。邢兆鵬另指出，東盟方向貢獻了大部分的出口，其他主要方向出口同比仍降。



＊數據理想，航運股升勢勁＊



外貿數據理想，航運股集體拉漲，鳳凰航運（深：０００５２０）、中遠海發

（滬：６０１８６６）漲停，中遠海控（滬：６０１９１９）升９﹒２％，招商南油

（滬：６０１９７５）升７﹒１％，寧波遠洋（滬：６０１０２２）走高７％，盛航股份

（深：００１２０５）升６﹒６％，中遠海特（滬：６００４２８）升５％。

強二線城市杭州今早宣布全面取消住房限購，且開放在杭州取得合法產權住房的非本市戶籍

人員申請落戶，內媒引述中指研究院市場研究總監陳文靜預計，接下來內地核心城市將繼續優化

限購政策，特別是二線城市，限購政策調整節奏或將加快，同時核心城市降低首付比例、降低房

貸利率、降低交易稅費等政策也具備調整預期。地產股上揚，招商蛇口（深：００１９７９）升

３﹒２％，保利發展（滬：６０００４８）升２﹒６％，金地集團（滬：６００３８３）升

２﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）升１﹒４％。



＊軍工、鋰電池今落鑊＊



中國第三艘航空母艦福建艦此前完成為期８天的首次航行試驗任務，順利返回江南造船廠碼

頭。軍工股有炒作，三角防務（深：３００７７５）升２０％漲停，航宇科技

（滬：６８８２３９）、派克新材（滬：６０５１２３）升７﹒９％，中國重工

（滬：６０１９８９）升４﹒５％，中國海防（滬：６００７６４）升４﹒２％，中船防務

（滬：６００６８５）升２﹒９％。

工信部要求引導鋰電池企業減少單純擴大產能的製造項目，鋰電池概念掀漲停潮，天力鋰能

（深：３０１１５２）、金楊股份（深：３０１２１０）、藍海華騰（深：３００４８４）、領

湃科技（深：３００５３０）、合縱科技（深：３００４７７）集體升２０％封板，翔豐華

（深：３００８９０）升１６﹒２％，屹通新材（深：３００９３０）升１１﹒１％，動力電池

龍頭寧德時代（深：３００７５０）升３％，比亞迪（深：００２５９４）則升０﹒９％。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３６６４﹒５６ ＋０﹒９５

上證綜合指數 ３１５４﹒３２ ＋０﹒８３ ３９８９﹒７９

上證Ａ股指數 ３３０６﹒６５ ＋０﹒８２

深證成份指數 ９７８８﹒０７ ＋１﹒５５ ５０２１，３７

深圳創業板指數 １９００﹒０１ ＋１﹒８７

上證Ｂ股指數 ２５４﹒６６ ＋０﹒２９ ０﹒９４

深證Ｂ股指數 １１２８﹒７０ ＋０﹒４１ ０﹒６６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

