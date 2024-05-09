《滬股通》上證Ａ股指數半日升０﹒９１％，資金流入５５﹒８億元

《經濟通通訊社９日專訊》上證Ａ股指數半日收市升０﹒９１％，報３３０９﹒４２點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４６３﹒１６億元，用５６﹒８４
億元或１１％，淨流入５５﹒８億元。（ｒｙ）
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09/05/2024 11:33
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