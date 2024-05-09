  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

09/05/2024 11:33

《滬股通》上證Ａ股指數半日升０﹒９１％，資金流入５５﹒８億元

　　《經濟通通訊社９日專訊》上證Ａ股指數半日收市升０﹒９１％，報３３０９﹒４２點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４６３﹒１６億元，用５６﹒８４
億元或１１％，淨流入５５﹒８億元。（ｒｙ）

【你點睇】五一黃金周逾75萬人訪港，不少遊客到「打卡位」體驗香港文化，你認為當局應如何推廣本港特色文化遊？► 立即投票

返回AH股新聞

下一篇新聞︰09/05/2024 11:06  《Ａ股異動》中遠海發Ａ漲停，現報２﹒６８元人幣

其他AH股新聞
More

09/05/2024 10:04  《汽車新勢力》蔚來５月１５日正式推出旗下第二品牌「樂道」

09/05/2024 10:03  【內房困局】融創中國擬就四筆境內債二度展期兌付

09/05/2024 10:03  《Ａ股焦點》杭州樓市調控全面撤辣，多隻龍頭地產股齊升約１％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金