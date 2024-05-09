《滬股通》上證Ａ股指數半日升０﹒９１％，資金流入５５﹒８億元

《經濟通通訊社９日專訊》上證Ａ股指數半日收市升０﹒９１％，報３３０９﹒４２點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４６３﹒１６億元，用５６﹒８４

億元或１１％，淨流入５５﹒８億元。（ｒｙ）

