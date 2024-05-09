《Ａ股焦點》半導體板塊走高，芯源微升１成，產業鏈國產化續推進

《經濟通通訊社９日專訊》半導體板塊走高，芯源微（滬：６８８０３７）升近１１％，燦

芯股份（滬：６８８６９１）升７﹒１２％，廣立微（深：３０１０９５）、華海清科

（滬：６８８１２０）、芯海科技（滬：６８８５９５）均升逾６％，拓荊科技

（滬：６８８０７２）升４﹒８％，華大九天（深：３０１２６９）、安集科技

（滬：６８８０１９）、長川科技（深：３００６０４）等跟漲。

消息面上，根據中國國家統計局公布的最新數據，僅３月份全國集成電路產量就高達３６２

億片，同比增長２８﹒４％，創下歷史新高。華西證券表示，整體看半導體設備國產化率不足

２０％，仍處相對低位。對於光刻、量╱檢測、塗膠顯影、離子注入設備等領域，預估國產化率

仍低於１０％，國產化背景下，華西證券看好本土設備國產化率快速提升。

另外，美國據報進一步收緊了對華為的出口限制，撤銷了高通和英特爾對華出售半導體的許

可證。美國商務部長雷蒙多稱會在年底前完成對華境外投資規則，禁止或限制美國在半導體和微

電子、量子資訊科技等方面對中國實體進行投資。在此背景下，半導體設備國產替代更顯得至關

重要，行業增量空間廣闊。（ｒｙ）

