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AH股新聞

09/05/2024 17:41

《打擊貪腐》中糧系原副總經理周政遭除黨籍，主管大悅城地產業務

　　《經濟通通訊社９日專訊》據內媒報道，中央紀委國家監委對中糧集團有限公司原黨組成員
、副總經理周政嚴重違紀違法問題進行立案審查調查後，稱周政構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、
貪污、國有公司人員濫用職權等罪，被開除黨籍並移送檢察機關審查起訴。
　　經查，周政喪失理想信念，背離初心使命，政治意識淡漠，履行全面從嚴治黨主體責任不力
，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規接受宴請，違規組織公款宴
請，用公款購買、發放消費卡；組織原則缺失，在職工錄用、晉升中為他人謀取利益並收受財物
；違規收受禮品禮金，公器私用，為親屬推銷金融產品謀取利益，搞權色交易；違規干預和插手
市場經濟活動；毫無紀法底線，搞權錢交易，利用職務便利為他人在業務承攬、工作安排等方面
謀利，並非法收受巨額財物；貪婪無度，騙取公款據為己有；擅權妄為，給國家利益造成重大損
失。
　　周政嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受
賄、貪污、國有公司人員濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡
劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共
和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給
予周政開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送
檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。
　
＊核心地塊開發嘆慢板，周政主管大悅城被批倒退式發展＊
　
　　周政１９９３年後加入中糧系，至２００８年６月起任中糧地產（集團）有限公司總經理，
２０１０年１２月起任中糧地產董事長，２０１２年，周政任中糧集團副總裁，２０１３年１２
月任中糧集團黨組成員，並於２０１３年起兼任大悅城（深：００００３１）董事會主席、執行
董事，至２０２１年３月辭去大悅城的職務，２０２２年３月起辭去中糧集團副總經理職務。
　　今年４月，中央第八巡視組開始對中糧集團黨組的巡視工作，同年９月巡視組向中糧集團黨
組進行了「一對一」反饋，而在中央巡視結束兩個月後，周政落馬。
　　有分析指出，周政受查落馬很可能和中糧大悅城「倒退式發展」有關。大悅城在周政主政時
期進行了重組，然而重組之後公司發展並不理想，股價連連下跌，利潤亦不斷縮水，直到
２０２２年更轉盈為虧，有股東質疑，大悅城在多個核心城市擁有優質土儲資源，然而開發進度
卻異常緩慢，部分核心項目更在２０２２年以「庫存優化」的名義，以底價出售，可能存在內部
人士掏空大悅城的情況。（ｅｙ）

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