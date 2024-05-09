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AH股新聞

09/05/2024 15:06

《中國要聞》廣西柳州發布螺螄粉官方英譯為Ｌｕｏｓｉｆｅｎ

　　《經濟通通訊社９日專訊》廣西柳州市市場監管局近日批准發布《預包裝柳州螺螄粉外包裝
英文譯寫規範》並正式實施。根據該標準，柳州螺螄粉有了統一的英文名「Ｌｉｕｚｈｏｕ　
Ｌｕｏｓｉｆｅｎ」，而「加臭加辣」、「麻辣」等特色風味也有了翻譯參考，分別為「
Ｅｘｔｒａ　ｓｏｕｒ╱ｏｒｄｏｒｏｕｓ　ａｎｄ　ｓｐｉｃｙ　ｆｌａｖｏ（ｕ）ｒ」、「
Ｍａｌａ　ｆｌａｖｏ（ｕ）ｒ或Ｎｕｍｂｉｎｇｌｙ　ｓｐｉｃｙ　ｆｌａｖｏ（ｕ）ｒ」等

　　該標準由柳州市外事辦和市商務局牽頭，廣西科技大學、柳州職業技術學院等高校，以及柳
州螺螄粉生產企業等相關單位共同參與制定。《柳州晚報》引述參與制定該標準的柳州職業技術
學院柳州螺螄粉產業學院教師譚旻表示，此前市面上的預包裝柳州螺螄粉大多數採用意譯，不能
準確表達螺螄粉的內涵。此次直譯為「Ｌｕｏｓｉｆｅｎ」，一是為了避免預包裝柳州螺螄粉出
口時被誤認為是蝸牛等製品，減少不必要的誤會；二是為推廣螺螄粉美食文化，準確傳遞柳州特
色地方美食的含義，樹立柳州螺螄粉品牌形象。
　　另外，該標準的編製小組在翻譯「麻辣味」時，經過多方研討，最終借鑑了川菜口味的翻譯
後定為「Ｍａｌａ」。譚旻強調，希望通過這些翻譯，保持中國美食文化的獨特性，進一步加深
國外食客對中國傳統美食的印象，體現中國的文化自信。（ｓｌ）

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