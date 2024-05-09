【樓市鬆綁】西安全面取消樓市限購，支持房產「以舊換新」

《經濟通通訊社９日專訊》繼浙江杭州後，同樣是二線城市的陝西西安市也在今日宣布取消

樓市限購。西安市住房和城鄉建設局等部門今日下午發布《關於進一步促進房地產市場平穩健康

發展的通知》，推出１０條促進樓市平穩健康發展、更好滿足居民剛性和改善性住房需求的措施

，包括全面取消住房限購，在市內購買新建商品住房、二手住房不再審核購房資格。對於建築面

積大於１４４平方米的住房，在搖號選房時也不再實施「剛需優先」。

此外，允許企事業單位、社會主體購買二手住房以及業主登記選房後的剩餘新建商品住房，

並鼓勵有條件的企事業單位、社會主體租賃或購買相對集中的二手住房，用於職工宿捨、居家式

旅館、民宿等，以盤活閒置住房資源。

同時，支持房地產企業、經紀機構、金融機構合作建立「以舊換新」購房模式；鼓勵經紀機

構合理降低經紀費用，積極引導交易雙方共同承擔經紀服務費用等。

公積金貸款方面，《通知》表示，首次使用公積金貸款購房的，首付比例下限為２０％；結

清首次公積金貸款後，再次使用公積金貸款購房的，首付比例下限為２５％。使用公積金貸款購

買二手住房的，房屋建成年限不超過３０年，貸款期限與房屋建成年限之和延長至最多４０年。

二孩及以上多子女家庭使用公積金貸款購房的，貸款最高額度在現行政策基礎上提高至１﹒２倍

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