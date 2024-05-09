【聚焦數據】內地４月美元計進口增幅轉正勝預期，出口符合預期

《經濟通通訊社９日專訊》中國海關總署公布，按美元計，內地４月進出口總值

５１２５﹒６億美元，同比增４﹒４％。其中，進口２２０１億美元，同比由降轉增８﹒４％，

創三個月高位，亦遠高於市場預測的增長４﹒８％，前值為同比下跌１﹒９％；月內出口

２９２４﹒５億美元，同比增１﹒５％，符合預期，前值為下跌７﹒５％；貿易順差７２３﹒５

億美元，略低於預期的７７５億美元，前值為５８５﹒５億美元。

按美元計，首４月進出口總值１﹒９４億美元，同比增２﹒２％；其中進口８４３９﹒１億

美元，同比增３﹒２％；出口１﹒１億美元，同比增１﹒５％；貿易順差２５５６﹒６億美元。



＊人民幣計４月進口增１２﹒２％，出口增５﹒１％＊



按人民幣計，４月進出口總值３﹒６４萬億元，同比增８％。其中，進口１﹒５６萬億元，

增長１２﹒２％；出口２﹒０８萬億元，增長５﹒１％，貿易順差５１３４﹒５億元。

按人民幣計，首４月進出口總值１３﹒８１萬億元，同比增５﹒７％。其中，進口６萬億元

，增長６﹒８％；出口７﹒８１萬億元，增長４﹒９％，貿易順差１﹒８２萬億元。（ｓｌ）

