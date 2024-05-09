【聚焦數據】中國首四個月對美國出口增２﹒４％，進口跌２﹒５％

《經濟通通訊社９日專訊》中國海關總署公布，累計前四個月，美國為中國第三大貿易夥伴

，中國與美國貿易總值為１﹒４７萬億元（人民幣．下同），增長１﹒１％，佔中國外貿總值的

１０﹒６％。其中，對美國出口１﹒０８萬億元，增長２﹒４％；自美國進口３８７０﹒６億元

，下降２﹒５％；對美貿易順差６９２４﹒１億元，擴大５﹒４％。

東盟為中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值為２﹒１８萬億元，增長８﹒５％，佔比

１５﹒８％。其中，對東盟出口１﹒３２萬億元，增長１０％；自東盟進口８６２１﹒８億元，

增長６﹒１％；對東盟貿易順差４５６０﹒１億元，擴大１８﹒１％。



＊從歐盟進口下降２﹒３％，從韓國進口增１５﹒２％＊



歐盟是中國第二大貿易夥伴，中國與歐盟貿易總值為１﹒７５萬億元，下降１﹒８％，佔

１２﹒７％。其中，對歐盟出口１﹒１４萬億元，下降１﹒５％；自歐盟進口６１２０億元，下

降２﹒３％；對歐盟貿易順差５２７０﹒５億元，收窄０﹒７％。

韓國為中國第四大貿易夥伴，中國與韓國貿易總值為７２８７億元，增長５﹒５％，佔

５﹒３％。其中，對韓國出口３３３３億元，下降４﹒２％；自韓國進口３９５４億元，增長

１５﹒２％；對韓貿易逆差６２１億元，去年同期為貿易順差４６﹒４億元。

同期，中國對共建「一帶一路」國家合計進出口６﹒５４萬億元，增長６﹒４％。其中，出

口３﹒６４萬億元，增長６﹒７％；進口２﹒９萬億元，增長６％。（ｓｌ）

