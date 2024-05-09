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AH股新聞

09/05/2024 11:29

【聚焦數據】中國首四個月對美國出口增２﹒４％，進口跌２﹒５％

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國海關總署公布，累計前四個月，美國為中國第三大貿易夥伴
，中國與美國貿易總值為１﹒４７萬億元（人民幣．下同），增長１﹒１％，佔中國外貿總值的
１０﹒６％。其中，對美國出口１﹒０８萬億元，增長２﹒４％；自美國進口３８７０﹒６億元
，下降２﹒５％；對美貿易順差６９２４﹒１億元，擴大５﹒４％。
　　東盟為中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值為２﹒１８萬億元，增長８﹒５％，佔比
１５﹒８％。其中，對東盟出口１﹒３２萬億元，增長１０％；自東盟進口８６２１﹒８億元，
增長６﹒１％；對東盟貿易順差４５６０﹒１億元，擴大１８﹒１％。
　
＊從歐盟進口下降２﹒３％，從韓國進口增１５﹒２％＊
　
　　歐盟是中國第二大貿易夥伴，中國與歐盟貿易總值為１﹒７５萬億元，下降１﹒８％，佔
１２﹒７％。其中，對歐盟出口１﹒１４萬億元，下降１﹒５％；自歐盟進口６１２０億元，下
降２﹒３％；對歐盟貿易順差５２７０﹒５億元，收窄０﹒７％。
　　韓國為中國第四大貿易夥伴，中國與韓國貿易總值為７２８７億元，增長５﹒５％，佔
５﹒３％。其中，對韓國出口３３３３億元，下降４﹒２％；自韓國進口３９５４億元，增長
１５﹒２％；對韓貿易逆差６２１億元，去年同期為貿易順差４６﹒４億元。
　　同期，中國對共建「一帶一路」國家合計進出口６﹒５４萬億元，增長６﹒４％。其中，出
口３﹒６４萬億元，增長６﹒７％；進口２﹒９萬億元，增長６％。（ｓｌ）

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