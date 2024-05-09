【聚焦數據】中國首四個月汽車出口同比增四分一，原油進口增２％

《經濟通通訊社９日專訊》海關總署公布，今年前四個月中國出口機電產品４﹒６２萬億元

（人民幣．下同），增長６﹒９％，佔出口總值的５９﹒２％。其中，自動數據處理設備及其零

部件４３４９﹒２億元，增長９﹒７％；集成電路３５５２﹒４億元，增長２３﹒５％；手機

２６６７﹒６億元，下降５﹒５％；至於備受關注的汽車出口額為２５４８﹒５億元，增長

２４﹒９％。

同期，出口勞密產品１﹒３２萬億元，增長６﹒９％，佔１７％。其中，服裝及衣著附件

３２３６﹒３億元，增長３﹒３％；紡織品３１４５﹒９億元，增長４﹒６％；塑料製品

２４６０﹒２億元，增長１１﹒８％。出口農產品２２２４﹒３億元，增長２﹒６％。

此外，出口鋼材３５０２﹒４萬噸，增加２７％；成品油１９３７﹒３萬噸，減少

１１﹒５％；肥料７０５﹒６萬噸，減少４﹒２％。



＊進口煤及天然氣量增價降＊



前四個月，中國進口鐵礦砂４﹒１２億噸，增加７﹒２％，進口均價（下同）每噸

８９０﹒６元，上漲１０﹒５％；原油１﹒８２億噸，增加２％，每噸４２５６﹒２元，上漲

５﹒６％；煤１﹒６１億噸，增加１３﹒１％，每噸７３２﹒３元，下跌１８﹒９％；天然氣

４３００萬噸，增加２０﹒７％，每噸３５３２﹒３元，下跌１５％；大豆２７１４﹒８萬噸，

減少２﹒９％，每噸３８７５﹒２元，下跌１４﹒７％；成品油１７７３﹒２萬噸，增加

２８﹒６％，每噸４２２５﹒５元，上漲３﹒５％。

同期，進口機電產品２﹒１２萬億元，增長１１﹒６％。其中，集成電路１６８０﹒１億個

，增加１４﹒８％，價值８３２５億元，增長１５﹒９％；汽車２０﹒８萬輛，減少７﹒６％，

價值８３２﹒８億元，下降１７﹒１％。（ｓｌ）

