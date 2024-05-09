《打擊貪腐》遼寧政協前副主席孫遠良受賄近２億，一審判死緩

《經濟通通訊社９日專訊》遼寧省政協原黨組副書記、副主席孫遠良受賄、利用影響力受賄

一案，河北省承德市中級人民法院今日一審公開宣判，對孫遠良以受賄罪判處死刑，緩期二年執

行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，以利用影響力受賄罪判處有期徒刑１０年，並

處罰金人民幣２００萬元（人民幣．下同）；決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身

，並處沒收個人全部財產，對查封、扣押、凍結在案的犯罪所得財物及其孳息依法予以追繳，上

繳國庫，不足部分，繼續追繳。

法院審理查明，孫遠良在１９９７年至２０２２年的２５年間，利用擔任遼寧省遼陽市委副

書記、市長、市委書記，遼寧省政協黨組副書記、副主席、省委統戰部部長等職務上的便利，為

有關單位和個人，在徵佔使用土地、獲取銀行貸款、職務調整晉升等事項上提供幫助，索取、非

法收受財物共計折合人民幣１﹒５９億餘元；２０１８年９月至２０２２年２月，孫遠良利用原

擔任遼寧省政協黨組副書記、副主席、省委統戰部部長的職權、地位形成的便利條件，通過其他

國家工作人員職務上的行為，為有關單位在公司經營、民事訴訟等方面提供幫助，非法收受財物

共計２８１６萬餘元。

６９歲的孫遠良２０２２年４月受查，同年９月被開除黨籍，去年１１月一審候判。中紀委

國家監委當時的通報指出，孫遠良的問題包括：公器私用，在幹部選拔任用工作中為他人謀利，

嚴重破壞任職地區和單位的政治生態；道德敗壞，搞權色、錢色交易；自身不正，家風不嚴，對

家人失管失教；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、土地出讓等方面謀利，並非法

收受巨額財物，退休後仍不知止。（ｓｌ）

