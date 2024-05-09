《中國要聞》發改委要求全力推進農村建設等以工代賑，助就業增收

《經濟通通訊社９日專訊》國家發展改革委昨（８日）組織召開全國以工代賑工作視頻推進

會暨災後恢復重建實施以工代賑部署會，要求在重點工程和農業農村建設領域狠抓以工代賑，凝

聚行業部門和各類建設主體等方面的共識與合力，著力解決好「想幹」、「怎麼幹」、「誰來幹

」的問題，吸納帶動更多當地群眾在各類工程項目中就業增收。

同時，全力推進災後恢復重建以工代賑工作，加快重建項目建設進度，抓緊出台實施以工代

賑的重建項目清單，在項目審批、實施、竣工驗收全流程落實以工代賑要求，及時跟蹤調度檢查

，確保以工代賑政策在災後恢復重建中落地見效，防止因災返貧致貧。



＊已下達以工代賑中央專項投資１１５億元＊



國家發改委會同財政部已下達２０２４年度以工代賑中央專項投資１１５億元人民幣，支持

地方實施以工代賑項目２７００多個，計劃發放勞務報酬３７億元人民幣，吸納帶動項目地農村

群眾２５萬人實現就地就近就業，將有效拓寬農村勞動力就業增收渠道。以工代賑中央資金主要

投向８３２個脫貧縣等欠發達地區，並向受暴雨洪澇災害較重的京津冀等華北、東北地區以及積

石山地震災區相關的甘肅、青海兩省傾斜。（ｓｌ）

